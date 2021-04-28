В Украине запретили бытовые краски со свинцом

Кабинет министров ограничил разрешенное содержание свинца в лакокрасочных материалах.

В Украине запретили бытовые краски со свинцом
Фото: Макс Левин

Кабинет министров на заседании в среду утвердил Технический регламент ограничения использования свинца в лакокрасочных материалах и сырьевых компонентах, который фактически запрещает бытовые краски со свинцом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"Техническим регламентом ограничивается содержание свинца в лакокрасочных материалах и сырьевых компонентах до такого, который является безопасным для здоровья человека и отвечает лучшим известным стандартам, применяемых в развитых странах мира, а именно до 90 мг/кг в сухой пленке покрытия. Фактически такой показатель означает полный отказ от преднамеренного использования любых соединений свинца в производстве лакокрасочных материалов", - сообщили в Минприроды.

Требования относительно свинца не применяются только к тем краскам, которые используются для реставрации или ремонта объектов культурного наследия. При этом они должны быть маркированы "ОПАСНО: содержит свинец. Не использовать на поверхностях, доступных детям или беременным женщинам!".

Технический регламент вступит в силу через полгода после опубликования.

Свинец - чрезвычайно токсичный элемент, относящийся к первому классу опасности. Он загрязняет окружающую среду и негативно влияет на здоровье людей. Даже в незначительных дозах этот химический элемент легко накапливается и плохо выводится из организма, и поэтому может привести к хронической интоксикации. Свинец негативно влияет на нервную, сердечно-сосудистую, гематологическую системы и желудочно-кишечный тракт человека. Особенно опасен он для детей, так как приводит к снижению их интеллектуальных способностей.

Технический регламент был разработан и принят во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года "О мерах по повышению уровня химической безопасности на территории Украины", введенного в действие указом от 19 марта 2021 года №104/2021, и Плана приоритетных действий Кабинета Министров Украины на 2021 год.

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