Новым главой НАК "Нафтогаз" стал Витренко (обновлено)

Новым главой НАК "Нафтогаз" вместо Андрея Коболева стал Юрий Витренко.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Сегодня, 28 апреля, Кабмин провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году.

"Чистый консолидированный убыток группы компаний «Нафтогаз» в 2020 году составил 19 млрд грн. При этом в утвержденном Кабинетом Министров финансовом плане компании предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли. Соответствующий финансовый план был предложен самим руководством НАК в декабре 2020 года. По результатам заседания общего собрания акционеров работа Наблюдательного совета и правления НАК «Нафтогаз Украины» в 2020 году признана неудовлетворительной", - говорится в сообщении.

Поэтому было принято решение с 28 апреля 2021 года прекратить полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете, а также главы правления Коболева.

Независимые члены и представители государства в Наблюдательном совете компании продолжат осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.

В Кабмине отметили, что у Витренко есть многолетний успешный опыт в сфере энергетики, и в 2018 году он занимал должность исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины".

"Перед новым руководителем компании поставлена задача по системному увеличению добычи украинского газа, а также содействию в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине", - говорится в сообщении.

Ранее о назначении Витренко главой "Нафтогаза" LB.ua сообщили источники в правительстве. Витренко пока исполняет обязанности министра энергетики, но, как известно, за нового главу Минэнерго Верховная Рада будет голосовать завтра.

Витренко с 2018 по 2020 год был исполнительным директором "Нафтогаза", а всего в НАК начал работать в 2010 году.

Об увольнении Коболева на внеочередном заседании правительства стало известно от народных депутатов, а также от источников в Кабмине. Сам Коболев заверил, что не писал заявлений, а о решении узнал из новостей.

15 февраля LB.ua из источников стало известно, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно рассмотреть вопрос о смене руководства НАК "Нафтогаз Украины", которую возглавляет Андрей Коболев, и прекращения контрактов с членами Наблюдательного совета компании.

В отчете были указаны следующие причины: невыполнение показателей по добыче газа, которые были утверждены правительством, планы дальнейшего сокращения показателей добычи и результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО НАК "Нафтогаз".

Впоследствии Витренко объяснил, что выполнял поручение главы правительства по анализу ситуации с НАК и его руководством. Поручение касалось того, что Государственная аудиторская служба не была допущена "Нафтогазом" для проверки компаний "Укрнафта" и "Укргаздобыча", а предварительная проверка самого НАК выявила нарушения на 75 млрд грн.

Несмотря на заявления Витренко, в марте глава правительства заявил, что острых оснований для увольнения Коболева не было.

В мае 2020-го Юрий Витренко сообщил, что НАК решил уволить его с должности своего исполнительного директора. Он считает, что его увольнение связано с тем, что "сейчас не является приоритетом борьба против роSSийской агрессии, в частности, эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом". В последние годы Юрий Витренко занимался судами с "Газпромом".

Также группа "Нафтогаз" отозвала Юрия Витренко с должности представителя в наблюдательном совете "Укрнафты".