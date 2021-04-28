Появился текст законопроекта Зеленского об уголовной ответственности за контрабанду

Предусмотрены огромные штрафы и тюремное заключение для крупнейших контрабандистов.

Появился текст законопроекта Зеленского об уголовной ответственности за контрабанду
Контрабанда сигарет
Фото: Львовская областная прокуратура

На сайте Верховной Рады опубликовали текст законопроекта №5420 о возврате уголовной ответственности за контрабанду товаров, который на прошлой неделе зарегистрировал президент Владимир Зеленский.

Он предусматривает, что в Уголовном кодексе появятся две новые статьи: 201-2 "Контрабанда товаров", 201-3 "Контрабанда подакцизных товаров", 201-4 "Недостоверное декларирование товаров".

Контрабанда товаров будет наказываться штрафом 10-25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (170-425 тысяч гривен). Если лицо ранее уже попадалась на контрабанде или занимает какую-то должность, сумма штрафа будет больше - 50-75 тысяч необлагаемых минимумов (0,85-1,3 млн гривен). Предусмотренное законопроектом наказание за контрабанду товаров, совершенную организованной группой, - лишение свободы на срок от 7 до 11 лет с конфискацией имущества.

За контрабанду подакцизных товаров наказывать будут строже. Штраф может достигать 2 млн гривен, а тюремный срок - 12 лет.

Недостоверное декларирование товаров будет караться штрафом от 10-17 тысяч необлагаемых минимумов (170-289 тыс. гривен). От уголовной ответственности по этой статье можно будет откупиться (только не таможенникам) в случае уплаты двойного размера неуплаченного таможенного платежа.

Досудебное расследование по новым статьям будет осуществлять Бюро экономической безопасности Украина, а до его запуска - следователи органов, осуществляющих контроль за соблюдением налогового законодательства.

Напомним, что сейчас уголовная ответственность по ст. 201 "Контрабанда" предусмотрена за перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля только культурных ценностей, ядовитых, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия, боеприпасов и специальных технических средств негласного получения информации.

По статье 201-1 также запрещается перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, необработанных лесоматериалов, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины.

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