Болгария заявила о роSSийском следе в четырех взрывах на складах боеприпасов в 2011-2020 годах

Уничтоженная взрывами продукция предназначалась для Грузии и Украины.

Болгария заявила о роSSийском следе в четырех взрывах на складах боеприпасов в 2011-2020 годах
Фото: btvnovinite.bg

Болгария нашла роSSийский след в четырех взрывах на складах боеприпасов, которые произошли на территории страны в 2011-2020 годах.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь главного прокурора Сийка Милева, пишет местное издание BTV.

Первый взрыв произошел еще в ноябре 2011 года на складе, где хранилось значительное количество боеприпасов и взрывчатки. Они предназначались для экспорта в Грузию и принадлежали компаниям бизнесмена Емельяна Гебрева, которого позже дважды травили "Новичком".

Два следующих случая произошли в 2015 году на одном и том же складе. Часть уничтоженной продукции также принадлежала оружейной компании Гебрева.

Последний взрыв произошел в 2020 году на заводе "Арсенал" в городе Казанлыке.

"Эти четыре взрыва схожи между собой и одновременно отличаются от других подобных случаев на арсеналах, произошедших в течение этого периода. Во всех четырех случаях расследования на месте событий не установили конкретных причин, приведших к взрывам", - сказала пресс-секретарь.

В каждом случае взрывам предшествовали пожары, которые, как считает болгарское следствие, были умышленно инициированы для эвакуации людей, находившихся поблизости, и прикрытия диверсионных мероприятий. Детонация затем происходила дистанционно.

"Уничтоженная взрывами продукция предназначалась для Грузии и Украины", - заявили в прокуратуре.

Подозреваемые в совершении диверсий - шесть граждан РоSSии.

"Собранные на сегодня доказательства с высокой степенью достоверности позволяют делать вывод, что целью действий роSSийских граждан было прекращение поставок специальной продукции в Грузию и Украину", - сказала пресс-секретарь.

Напомним, что в 2019 году журналисты установили восемь офицеров ГРУ РФ, которые могут быть причастны к попытке отравления Гебрева.

Во главе группы, вероятно, стоял генерал-майор Денис Сергеев (псевдоним - "Сергей Федотов"). В операции также участвовало еще не менее семи сотрудников ГРУ Сергей Лютенко ("Сергей Павлов"), Петр Борисов ("Георгий Горшков"), Иван Терентьев ("Иван Лебедев"), Николай Ежов ("Николай Кононыхин"), Алексей Калинин ("Алексей Никитин"), Даниил Капралов ("Даниил Степанов") и Владимир Моисеев ("Владимир Попов"). Последний может также быть ключевым организатором неудавшегося государственного переворота в Черногории.

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