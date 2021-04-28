Правоохранители переходят на усиленный режим на майские и пасхальные праздники, привлекут авиацию

Ожидается, что в религиозных мероприятиях примут участие около миллиона человек.

Правоохранители переходят на усиленный режим на майские и пасхальные праздники, привлекут авиацию
Фото: mvs.gov.ua

Все подразделения Министерства внутренних дел Украины будут переведены на усиленный режим работы на время майских и пасхальных праздников. К обеспечению порядка привлекут авиацию.

Об этом заявил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Начиная с первого мая Украину ждут длительные праздники - Пасха, майские праздники и дни памяти жертв Второй мировой войны. Поэтому все подразделения МВД должны быть готовы к обеспечению общественной безопасности и порядка на период майских событий", - сказал Яровой.

В оперативные штабы МВД войдут представители Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС и Госпогранслужбы. Также на дежурство заступят авиационные подразделения системы МВД. От Службы спасения, в частности, будут привлечены около 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц спасательной и спецтехники, пиротехнические расчеты и 8 воздушных судов.

"В случае осложнения ситуации количество личного состава и техники может быть увеличено вдвое. Также организована работа со всеми органами власти, проведена проверка всех культовых сооружений, а инспекторский состав провел противопожарные инструктажи со священнослужителями", - отметил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

По предварительной информации, на территории Украины будут работать более 13 тысяч храмов. Ожидается, что в религиозных мероприятиях примет участие около миллиона человек.

Напомним, правительство не будет менять модель адаптивного карантина на праздники. Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев избегать массовых скоплений.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко дал рекомендации по празднованию Пасхи. Граждан просят воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей, чтобы не подвергать друг друга опасности.

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