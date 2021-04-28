Кива заявил, что его научного руководителя уволили с работы, нардеп пообещал ему пост министра

Научного руководителя народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы Владимира Гурковского, помогавшего ему с диссертацией, уволили с работы.

Об этом журналистам сообщил сам парламентарий, передает Громадське.

"Кто-то просто из-за своей самовлюбленности грязно отыгрывается на научных руководителях, на тех людях, которые дали мне возможность защитить диссертацию. Они просто выполняли свою работу", - сказал депутат.

Илья Кива уточнил, что уволили его научного руководителя сегодня, 28 апреля.

"Я ему сказал, чтобы он не переживал. Придем к власти - сделаю министром образования", - добавил Кива.

Отметим, что научным руководителем Кивы был доктор наук по государственному управлению, первый заместитель директора Всеукраинской общественной организации "Центр исследований проблем публичного управления" Владимир Гурковский.

Напомним, 26 апреля народный депутат от "Оппозиционной платформы За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Защита работы под названием "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)" состоялся в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости.

Журналисты проекта Bihus.info, исследовавшие работу Кивы, указывают на то, что в его диссертации используются вымышленные термины и содержится ложная информация о публикации. Так, научная статья Кивы на английском языке, вероятно, была переведена с помощью онлайн-переводчика.