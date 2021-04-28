Глава одной из общин в Ровенской области попался на взятке

Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция во вторник, 27 апреля, задержала главу одной из общин в Ровенской области по подозрению в получении взятки в размере 15 тысяч гривен.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Следствие считает, что мужчина требовал и получил деньги от владельца АЗС за то, чтобы в его работу не вмешивались контролирующие органы. Взятка была оформлена как благотворительная помощь коммунальному учреждению общества.

Фото: npu.gov.ua

Имя подозреваемого главы в сообщении не указано. По данным источников "Рівненських новин", это председатель Бабинской ОТО, объединяющей 11 сел в Ровенском районе.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки.