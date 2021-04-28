Назарбаев уходит с поста главы Ассамблеи народа Казахстана
Он передает свои полномочия президенту Токаеву.
Первый президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев покидает пост главы Ассамблеи народа Казахстана (АНК).
Об этом сообщает Azattyq R?hy.
Сообщается, что Назарбаев передал свои полномочия президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.
"Спасибо всем членам Ассамблеи за поддержку все годы этой работы. Это было важно. Но как известно, мне пожизненно принадлежит право возглавлять АНК. Я всегда с вами буду и не отказываюсь. При этом ряд полномочий закреплен за президентом страны. То есть все вопросы должны быть в одних руках. Я решил передать мое право возглавлять АНК Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву", - сказал Назарбаев.
Как известно, Ассамблея народа Казахстана была основана в 1995 году по инициативе Назарбаева.
"С 1995 года я стоял у истоков АНК, возглавлял работу. Мы с вами прошли непростой путь. Спасибо всем членам АНК за поддержку моего курса, лично от меня - за все годы работы", - добавил Елбасы.
Напомним, Назарбаев бессменно руководил Казахстаном еще с советских времен, с 1989 года, как авторитарный лидер. На президентских выборах 2015 года он, по официальным данным, получил почти 98% голосов. Международные наблюдатели не признавали свободными и честными ни одни из этих выборов.
В 2017 году Назарбаев подписал закон о запрете обычным гражданам баллотироваться на пост президента.
В 2018 году Назарбаеву позволили пожизненно управлять Советом безопасности Казахстана.
Назарбаев покинул пост президента в марте 2019 года и передал власть главе Сената парламента Касым-Жомарту Токаеву. Очередные выборы президента Казахстана должны состояться в 2020 году.