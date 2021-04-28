Назарбаев уходит с поста главы Ассамблеи народа Казахстана

Он передает свои полномочия президенту Токаеву.

Назарбаев уходит с поста главы Ассамблеи народа Казахстана
Нурсултан Назарбаєв
Фото: pravda.com.ua

Первый президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев покидает пост главы Ассамблеи народа Казахстана (АНК).

Об этом сообщает Azattyq R?hy.

Сообщается, что Назарбаев передал свои полномочия президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

"Спасибо всем членам Ассамблеи за поддержку все годы этой работы. Это было важно. Но как известно, мне пожизненно принадлежит право возглавлять АНК. Я всегда с вами буду и не отказываюсь. При этом ряд полномочий закреплен за президентом страны. То есть все вопросы должны быть в одних руках. Я решил передать мое право возглавлять АНК Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву", - сказал Назарбаев.

Как известно, Ассамблея народа Казахстана была основана в 1995 году по инициативе Назарбаева.

"С 1995 года я стоял у истоков АНК, возглавлял работу. Мы с вами прошли непростой путь. Спасибо всем членам АНК за поддержку моего курса, лично от меня - за все годы работы", - добавил Елбасы.

Напомним, Назарбаев бессменно руководил Казахстаном еще с советских времен, с 1989 года, как авторитарный лидер. На президентских выборах 2015 года он, по официальным данным, получил почти 98% голосов. Международные наблюдатели не признавали свободными и честными ни одни из этих выборов.

В 2017 году Назарбаев подписал закон о запрете обычным гражданам баллотироваться на пост президента.

В 2018 году Назарбаеву позволили пожизненно управлять Советом безопасности Казахстана.

Назарбаев покинул пост президента в марте 2019 года и передал власть главе Сената парламента Касым-Жомарту Токаеву. Очередные выборы президента Казахстана должны состояться в 2020 году.

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