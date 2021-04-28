Верховная Рада завершила рассмотрение более 3000 поправок и приняла изменения в Земельный кодекс

Верховная Рада завершила рассмотрение более 3000 поправок к земельным законам. Голосования за поправки продолжались с 16 марта. Нардепы также приняли законопроект 2194, вносящий изменения в Земельный кодекс в сфере управления и дерегуляции земельных отношений.

За документ проголосовали 284 депутата. Голоса дали фракции "Слуга народа" (237), ОПЗЖ (7), " ЕС " (2), "За будущее" (8), "Голос" (7), "Доверие" (19), внефракционные - 4.

Во время голосования некоторые члены фракции "Батькивщины" блокировали трибуну, к ним присоединилась и вице-спикер Елена Кондратюк. Депутаты держали в руках карточки для голосования.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сообщила, что изменения в Земельный кодекс "лишают украинцев права владеть своей сельскохозяйственной землей". По ее словам, теперь:

сельскохозяйственные земли без ограничения могут продаваться иностранным юридическим и физическим лицам

право аренды может продаваться, передаваться в залог без согласования с владельцем пая

нет понятия ценной земли, которую нельзя продавать

преимущественное право покупки земли сельскохозяйственного назначения имеют лица с разрешением на добычу полезных ископаемых государственного значения

Против отдельных положений законопроектов по совершенствованию системы управления и дерегуляции наиболее активно выступали фракции "Батькивщина" и ОПЗЖ, подавшие наибольшее количество замечаний и предложений. Нардепы выступали против разрешения на продажу земли иностранцам, однако парламент отклонил почти все поправки. В "Слуге народа" правки называли "законодательным спамом".

Документы вызвали споры между нардепами из-за положения о разрешении покупки украинской земли иностранными структурами. Также в зале критиковали предложение лишить Госгеокадастр большинства функций и оставить ему только ведение кадастра и разрешить продажу участков с особой ценностью. В общем законопроекты призваны вернуть в коммунальную собственность земли местных общин за пределами населенных пунктов.

Одним из самых спорных предложений документов было то, что они фактически исключают запрет на приобретение земельных участков иностранцами.

Во время рассмотрения поправок парламент не мог на очередных заседаниях голосовать за законопроекты, поэтому за этот период было созвано несколько внеочередных заседаний.