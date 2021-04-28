Постановление о рассмотрении отставки Степанова набрало достаточно голосов, - Железняк

Дата заседания пока не определена.

Постановление о рассмотрении отставки Степанова набрало достаточно голосов, - Железняк
Фото: facebook.com/moz.ukr

Постановление о созыве внеочередного заседания парламента для рассмотрения увольнения министра здравоохранения набрало достаточное количество голосов - более 150. Об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"Вот наконец необходимые 150+ подписей есть. Внеочередное за наше постановление об отставке министра здравоохранения состоится", - написал он.

Однако дата этого заседания пока не определена - на завтра подписано два распоряжения о внеочередных заседаниях, но увольнения Степанова в повестке дня нет.

Источники LB.ua в парламенте сообщили, что внесение постановления планируется на май.

27 апреля нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина отметила, что уже собрано 130 подписей для отставки главы Минздрава Степанова, не хватает только 20-ти для рассмотрения этого вопроса. Источники LB.ua сообщали, что пока за отставку Степанова голосов нет, поскольку до сих пор не определена кандидатура его преемника.

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил о намерении Верховой Рады в скором времени заменить одного из министров. Он не назвал фамилии, но в последнее время вопрос замены Максима Степанова не раз вставал на фоне не очень быстрой вакцинации украинцев от коронавируса.

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