Наемники РФ вывели из строя камеры видеонаблюдения СММ ОБСЕ вблизи шахты "Октябрьская" и установили там минометную позицию

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных нарушениях Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, 19 апреля специалистами СММ ОБСЕ был выявлен факт вмешательства оккупантов в работу камеры видеонаблюдения миссии и установление наемниками своих видеокамер на мачте системы видеонаблюдения СММ, которая находится на территории шахты "Октябрьская" на окраине временно неподконтрольного Украине Донецка (факт нарушения зафиксирован в отчете Миссии ОБСЕ №90/2021 от 20 апреля).

"В результате операторы ОБСЕ вынуждены были отключить от мониторинга свое оборудование. В то же время наемники, используя выгодное тактическое положение шахты, не только ведут наблюдение на большом расстоянии за позициями ВС Украины, но и оборудовали вблизи мачты огневую позицию минометов, о чем говорится в отчете СММ ОБСЕ №95/2021 от 26 апреля", - говорится в сообщении.

Утром 27 апреля оккупанты совершили обстрел позиций ВС Украины именно из района шахты "Октябрьская", во время которого в сторону украинских позиций было выпущено 22 мины из миномета калибра 120 мм. В ходе обстрела наемники также применили ПТРК, в результате чего получил ранение военнослужащий ВСУ. Корректировка огня осуществлялась с применением БПЛА оккупантов, отмечают в штабе ООС.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Там отмечают, что дерзкие действия пророSSийских наемников свидетельствуют об их нежелании соблюдать Минские договоренности и попытках любой ценой спровоцировать Вооруженные Силы Украины на огонь в направлении Донецка.

"Именно этим объясняются факты ведения оккупантами огня из районов города, которые участились во второй половине апреля и зафиксированы Украинской стороной СЦКК. По фактам грубых нарушений режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК направила доказательные материалы в адрес СММ ОБСЕ ", - добавили в штабе.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что агрессивные действия оккупантов несут прямую угрозу жизни и здоровью военнослужащих Вооруженных Сил Украины и местного населения и дестабилизируют ситуацию вдоль всей линии разграничения. Несмотря на все провокации оккупантов, Вооруженные Силы Украины строго соблюдают режим прекращения огня и взятые на себя обязательства.

Как сообщалось, роSSийские оккупанты четыре раза обстреляли населенные пункты с 22 апреля.