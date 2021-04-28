Инициированное Зеленским заседание СНБО по безопасности приморских областей состоится через несколько недель

Офис президента надеется, что Украине не понадобится защищаться от нападения с моря.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что инициированное Владимиром Зеленским заседание СНБО по вопросам безопасности приморских областей состоится через несколько недель.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас была встреча в формате с секретарем СНБО, руководителями областей, в которых Азовское и Черное море, а также с руководителями правоохранительных органов этих областей. Мы проговорили, как обезопаситься, - будем надеяться, что это не потребуется, - чтобы мы понимали, как сотрудничают наши правоохранительные органы, военные и территориальная оборона", - рассказал Тимошенко о поездке Зеленского в Херсонскую область 27 апреля.

"Поэтому было инициировано заседание СНБО по этому поводу. Я думаю, что оно состоится через несколько недель", - добавил он.

Напомним, что последнее заседание СНБО состоялось 15 апреля.

На нем говорили о Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года, разработке антиолигархического законопроекта и санкционной политике.