Люди Дубинского единодушно поддержали смену главы Киевского облсовета, - Соня Кошкина

Всего проголосовало 59 депутатов из 84.

Люди Дубинского единодушно поддержали смену главы Киевского облсовета, - Соня Кошкина
Фото: kievvlast.com.ua

Из 60 депутатов Киевского облсовета, принимавших участие в заседании 27 апреля (всего - 84 депутата), за избрание главой облсовета Натальи Гунько вместо Александра Склярова проголосовали 59 депутатов. Из них - 14 представителей партии "За будущее", 25 - "Европейской солидарности", 20 - "Слуги народа". Причем решение поддержали все семь депутатов, которых связывают с народным депутатом Александром Дубинским. Об этом в материале "Ширка" по-киевски: союз "Слуг", "ЕС" и "Майбаха" в столичном регионе" пишет шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

"Причиной источники называют две договоренности между Москаленко и Дубинским. Первая: что его депутаты спокойно, без риска применения императивного мандата, доработают до конца сессии. Вторая: в случае выделения соцэконома на округа, им тоже что-то достанется. «Нормальный такой расклад. Для Саши точно лучше эскалации, а для большинства - гарантированные голоса. Кстати, обрати внимание: если раньше он мочил Мотовиловца из всех орудий, то теперь словно забыл о его существовании», - комментирует осведомленный собеседник", - говорится в материале.

Новое большинство в Киевском облсовете, по словам Сони Кошкиной, насчитывает 60 душ.

"Данные в регистратор об избрании Гунько были внесены буквально через несколько часов после волеизъявления. Разумеется, без указки "сверху" подобная оперативность невозможна (ранее процесс занимал 3-4 дня)", - пишет шеф-редактор LB.ua.

Отметим, что на 29 апреля назначена следующая плановая сессия, на которой будут сформированы комиссии и запустится работа.

"Еще одну предварительно анонсировали на пятое мая, но как раз эта дата - учитывая традиционные праздники - под вопросом", - резюмировала Соня Кошкина.

Напомним, Александра Дубинского сняли с должности главы киевской областной организации "Слуги народа" в середине марта, на его место был назначен народный депутат Андрей Мотовиловец.

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