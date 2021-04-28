Верховный Суд отклонил иск Шевченко о признании результатов выборов на 87 ОИО недействительными

Кандидат в депутаты требовал от ЦИК продолжить действия по установлению результатов голосования.

Верховный Суд отклонил иск Шевченко о признании результатов выборов на 87 ОИО недействительными
Фото: politeka.net

Верховный Суд в составе Кассационного административного суда отклонил иск кандидата в народные депутаты от "За будущее" Александра Шевченко о признании недействительными результатов выборов на 87 окружном избирательном округе.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Большой Палате ВС в двухдневный срок, сообщили на странице суда в Facebook.

"Истец просил признать противоправными действия ЦИК от 22 апреля 2021 года по установлению результатов выборов, признать противоправным и отменить протокол ЦИК от 22 апреля 2021 года о результатах выборов народных депутатов Украины в округе № 87, обязать Комиссию продолжить действия по установлению результатов выборов и принять решение, которым обязать Окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 87 внести изменения в установленные итои голосования путем составления протокола (с пометкой «Уточненный») с учетом сведений о подсчете голосов избирателей, указанных в протоколах участковых избирательных комиссий по избирательным участкам № 260019, № 260025, № 260028, № 260536, № 261029, № 261030", - пояснили в суде.

Напомним, что подсчет голосов на 87 ОИО проходил со скандалами. После закрытия избирательных участков экзит-полы показали, что Кошулинский, Вирастюк и Шевченко набрали практически одинаковое количество голосов.

Потом и Вирастюк, и Шевченко заявили о своей победе в Facebook. Подсчет голосов "завис" на 67,52%, после чего народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Надворную, чтобы проконтролировать процесс. Глава политсилы Александр Корниенко сообщил, что "окружная избирательная комиссия вообще приостановила работу," потому что исчез ее прошлый голова".

После этого партия "Голос" дважды подавала заявку на изменение главы ОИК. В среду под зданием комиссии прошли параллельные митинги в поддержку Вирастюка и Шевченко. Нардеп Николай Тищенко, который был в "делегации" слуг народа, обвинял Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени. В итоге досчитали голоса только в ночь на 4 апреля.

По итогам промежуточных выборов в округе №87 (Надвирнянский район и отдельные соседние территории), депутатом Верховной Рады должен был стать Василий Вирастюк из "Слуги народа". Он набрал всего на 749 голосов больше, чем его соперник Александр Шевченко из партии "За будущее". В итоге 22 апреля ЦИК официально объявила Вирастюка победителем выборов.

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