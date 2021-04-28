Киев выходит из локдауна с 1 мая

С 5 мая возобновляется учеба.

Киев выходит из локдауна с 1 мая
Фото: Макс Требухов

Киевская городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение об ослаблении карантина с 1 мая. Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Заболеваемость немного снизилась, но смертность до сих пор, к сожалению, высока", - констатировал мэр.

Решение об ослаблении, по словам Кличко, также должна принять Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

С 1 мая возобновляют работу ТРЦ, рынки, предприятия общественного питания, спортзалы.

"Весь наземный транспорт и метро возобновляют работу в обычном режиме с соблюдением ранее определенных норм. Но призываю пользоваться транспортом только в случае необходимости. С 5 мая город восстанавливает процесс в учебных заведениях, возобновляют прием документов для зачисления детей в первый класс", - добавил Кличко .

Мэр добавил, что всего в стационарах от ковида лечатся более 2800 пациентов. Заполненность мест - около 48%, с кислородом - на 56% (в марте этот показатель превышал 70%).

25 апреля столица достигла показателей "желтой" карантинной зоны. "Красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса в Киеве установили 23 марта.

Ограничения "желтой" зоны предусматривают разрешение на массовые мероприятия, если на одного человека отводят 4 кв. метра площади. Можно ходить в учебные заведения группами более 20 человек. Кафе, бары, рестораны смогут работать до 24 часов. Общественный транспорт будет работать без спецпропусков.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минфин не видит угроз потери контроля над ГТС из-за нового устава оператораМинфин не видит угроз потери контроля над ГТС из-за нового устава оператора
Первым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - ТимошенкоПервым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - Тимошенко
Ермак предположил, что США скоро могут назначить спецпредставителя для прекращения войны в УкраинеЕрмак предположил, что США скоро могут назначить спецпредставителя для прекращения войны в Украине
Кабмин одобрил законопроект об отмене права на бесплатные 2 гектара землиКабмин одобрил законопроект об отмене права на бесплатные 2 гектара земли
РоSSийский дипломат покинул территорию Украины, украинский консул - территорию РФ, - СМИРоSSийский дипломат покинул территорию Украины, украинский консул - территорию РФ, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
КГГА предоставила охранный статус особняку, который Киевсовет разрешил снестиКГГА предоставила охранный статус особняку, который Киевсовет разрешил снести
Главой Киевского облсовета выбрали "слугу народа" ГунькоГлавой Киевского облсовета выбрали "слугу народа" Гунько
Посол Нидерландов подарил 600 горшков с тюльпанами двум киевским больницамПосол Нидерландов подарил 600 горшков с тюльпанами двум киевским больницам
В Киеве начался оперативно-стратегический сбор с руководством ВСУВ Киеве начался оперативно-стратегический сбор с руководством ВСУ
Ставленника Дубинского уволили с должности главы Киевского облсоветаСтавленника Дубинского уволили с должности главы Киевского облсовета
Кличко допускает отмену локдауна в Киеве 30 апреляКличко допускает отмену локдауна в Киеве 30 апреля
Украина предложила Чехии отправить в Киев высланных РоSSией дипломатовУкраина предложила Чехии отправить в Киев высланных РоSSией дипломатов
Зеленский сменил глав СБУ в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областяхЗеленский сменил глав СБУ в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областях
Киев утвердил требования к проведению религиозных мероприятий во время Пасхи
Апелляционный админсуд признал законным переименование Московского проспекта в Киеве в честь БандерыАпелляционный админсуд признал законным переименование Московского проспекта в Киеве в честь Бандеры
Последние новости
Подгружаем последние новости