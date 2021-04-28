Киев выходит из локдауна с 1 мая

Киевская городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение об ослаблении карантина с 1 мая. Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Заболеваемость немного снизилась, но смертность до сих пор, к сожалению, высока", - констатировал мэр.

Решение об ослаблении, по словам Кличко, также должна принять Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

С 1 мая возобновляют работу ТРЦ, рынки, предприятия общественного питания, спортзалы.

"Весь наземный транспорт и метро возобновляют работу в обычном режиме с соблюдением ранее определенных норм. Но призываю пользоваться транспортом только в случае необходимости. С 5 мая город восстанавливает процесс в учебных заведениях, возобновляют прием документов для зачисления детей в первый класс", - добавил Кличко .

Мэр добавил, что всего в стационарах от ковида лечатся более 2800 пациентов. Заполненность мест - около 48%, с кислородом - на 56% (в марте этот показатель превышал 70%).

25 апреля столица достигла показателей "желтой" карантинной зоны. "Красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса в Киеве установили 23 марта.

Ограничения "желтой" зоны предусматривают разрешение на массовые мероприятия, если на одного человека отводят 4 кв. метра площади. Можно ходить в учебные заведения группами более 20 человек. Кафе, бары, рестораны смогут работать до 24 часов. Общественный транспорт будет работать без спецпропусков.