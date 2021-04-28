Зеленский рассматривает Ватикан как место встречи с фюрером РФ

"Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире".

Зеленский рассматривает Ватикан как место встречи с Путиным
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с Владимиром Путиным обязательно состоится. Он хочет провести ее в Ватикане.

Об этом Зеленский заявил в интервью la Repubblica, текст которого публикует Офис президента.

"Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол - это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира. Посредник с таким авторитетом может придать той уверенности, которой не хватает нашим попыткам договориться", - сказал глава украинского государства.

Зеленский отметил, что открытыми остаются вопросы о повестке дня переговоров, о шагах для достижения мира и согласовании этих шагов.

"И ответы на них получим, по моему мнению, сразу после того, как начнутся прямые консультации между Офисом президента Украины и Администрацией президента РоSSии. Со своей стороны я все соответствующие распоряжения по организации консультаций руководителю Офиса Андрею Ермаку уже отдал", - добавил он.

По его словам, "настоящего прямого общения между Украиной и Россией давно не было", что, по его мнению, "не способствует конструктивным переговорам".

"Поэтому мне кажется, что встреча, для начала, должна произойти на территории, олицетворяющей мир и диалог", - отметил президент Украины.

Напомним, 20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса.

Президент РоSSии в ответ сказал, что Зеленский должен сначала провести мирные переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР", а если хочет поговорить о роSSийско-украинских отношениях - то может приехать в Москву в любое время.

Зеленский назвал это условие недопустимым. По его словам, он хочет встретиться именно с Путиным, а не с террористами.

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