На Херсонщине провели учения с ракетными комплексами "Точка-У"

На одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области свои умения и навыки продемонстрировали экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У", которые подчинены командованию Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ.

По информации командующего генерал-лейтенанта Сергея Наева, во время тактико-специальных учений экипажи вышли в район боевого применения и осуществили топографическую привязку перед проведением условных пусков по местам погрузки на корабли морского десанта условного противника, а также и условного тактического десанта на вертолеты.

"В ходе тренировки расчеты пусковых установок оттачивали слаженность своих действий, а командиры, соответственно, умело координировали все процессы. Батареи по сигналу быстро осуществили марш, заняли огневые позиции и развернулись, после чего операторы отработали точное наведение на цели", - подчеркнул Наев.

Отмечается, что после первого этапа учений воины-ракетчики продемонстрировали быстрый уход и смену огневых позиций. Уже в завершение экипажи под прикрытием дымовой завесы скрыто отправились в районы сосредоточения.

По словам Наева, все без исключения подразделения, подчиненные командованию и несущие боевую службу на южном направлении вдоль границы с временно оккупированной территорией АР Крым, системно занимаются повышением способностей к действиям по назначению.

"Наша разведка постоянно и пристально следит за обстановкой, а подразделения постоянно улучшают обучаемость личного состава", - заверил командующий.

Ранее в Одесской и Николаевской областях украинские военные провели учения по обороне морского побережья.