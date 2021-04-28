ЛаВРУН фюрера РФ оценил вероятность войны с Украиной

"Если это зависит от нас и от ополченцев, то войны можно и нужно избежать".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что полномасштабной войны РоSSии с Украиной можно и нужно избежать.

Об этом Лавров заявил в интервью РИА Новости.

"Если это зависит от нас и от ополченцев (террористические группировки "ДНР" и "ЛНР"- ред.), насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать", - заявил Лавров.

При этом Лавров добавил, что не может говорить за украинскую сторону и ее лидера президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, "по внешним признакам" главное для Зеленского "удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакания неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами".

Напомним, что в марте РоSSия начала стягивать войска к границе с Украиной, а также в оккупированный Крым. По некоторым данным, группировка насчитывала 150 тысяч военных.

22 апреля РоSSия объявила о завершении "внезапной проверки боеготовности", под предлогом которой стянула войска к границам Украины, и на следующий день начала возвращать войска в места постоянной дислокации.

В то же время военные аналитики отмечают, что в мае 2014 года РФ также заявляла об отводе войск от украинской границы. Однако тогда отведены были не все силы, и в июле они вели обстрел украинских войск через границу, а в августе получили подкрепление и вошли на Донбасс в составе нескольких батальонно-тактических групп.

Как заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, РоSSия до сих пор не начала отводить войска от восточных границ Украины. Полевые лагеря в Воронежской области остаются на месте.