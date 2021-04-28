Корабль ВМС США открыл предупредительную стрельбу в Персидском заливе

Иранские катера подошли к американским кораблям почти на 60 м.

Корабли Военно-морских сил США осуществили предупредительные выстрелы при приближении к ним иранских катеров ВМС Корпуса Стражей Исламской Революции.

Как информирует ВМС США , инцидент произошел в Персидском заливе.

Согласно сообщению, два американских корабля - Firebolt и Baranoff - проводили операции по обеспечению безопасности в международных водах. К ним близко - на расстояние 68 ярдов (около 62 метров) - подошли три иранских быстроходных катера.

"С американских кораблей поступил ряд предупредительных сигналов по радиосвязи и по громкоговорителям, но иранские катера не отреагировали. После этого с Firebolt был сделан предупредительный выстрел, и суда ВМС КСИР отошли на безопасное расстояние от судов США ", - сообщает американская сторона.

. @US5thFleet has released video and images of an April 2nd unprofessional interaction by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Navy in #ArabianGulf . pic.twitter.com/0tGJbffFJR — U.S. Navy (@USNavy) April 27, 2021

Инциденты между иранскими и американскими кораблями неоднократно возникали за последние несколько лет. В 2017 году военный патрульный корабль США совершил предупредительные пулеметные выстрелы по иранскому судну в Персидском заливе, когда оно подошло к американским кораблям на расстояние 137 м. В Иране эти действия американских военных назвали провокацией.

В мае 2019 года в КСИР пригрозили "отправить на дно" Персидского залива американские авианосцы и их экипажи, если те "сделают свою первую ошибку".

В прошлом году в апреле действующий тогда президент США Дональд Трамп приказал открывать огонь по патрульным катерам ВМС КСИР, если те будут идти на провокации. После этого руководство Корпуса заявило, что будет уничтожать американские корабли в Персидском заливе, которые угрожают безопасности Ирана.