КГГА предоставила охранный статус особняку, который Киевсовет разрешил снести

Департамент охраны культурного наследия КГГА предоставил охранный статус особняку Баккалинского на ул. Ильенко, 30, который Киевский городской совет разрешил снести.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Приказом департамента от 27 апреля 2021 года № 29 по представлению ОО "Карта Реновации" здание внесли в перечень объектов культурного наследия г. Киева как только что выявленный объект культурного наследия.

В дальнейшем особняк попытаются включить в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

22 апреля Киевский городской совет проголосовал за передачу земельного участка по адресу ул. Ильенко, 30 фирме "Амелин-30". На нем разрешили построить многофункциональное административное здание.

Особняк Баккалинского - 120-летний одноэтажный дом. Подобными особняками когда-то застраивали окраины Киева . Усадьба принадлежала подполковнику Филиппу Баккалинскому (1835-1908), уроженцу Киевщины и участнику русско-турецкой войны на Балканах.