Украинские дипломаты обсудили план адвокации Крымской платформы со Всемирным конгрессом украинцев

В МИД надеются на поддержку инициативы со стороны общественных организаций.

Представители министерства иностранных дел Украины провели обсуждение планов адвокации Крымской платформы со Всемирным конгрессом украинцев.

Об этом сообщила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.

"Обсудили со Всемирным Конгрессом Украинцев план адвокации Крымской платформы. Убеждена, что значительную роль в процессе ее адвокации будут играть общественные организации и ведущая часть украинской диаспоры, поэтому будем благодарны за поддержку наших усилий со стороны СКУ", - написала Джапарова в твиттере .

Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны принял проект Стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма.

Глава МИД Дмитрий Кулеба пригласил все страны-члены ООН присоединиться к Крымской платформе. Учредительный саммит должен состояться в Киеве 23 августа 2021 года. Он положит старт работе Крымской платформы, там будет принят короткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма. Президент Владимир Зеленский предложил ЕС присоединиться к Крымской платформе новыми санкциями.

В роSSийском МИДе заявили, что будут рассматривать участие любых стран в "Крымской платформе" как недружественный в отношении РоSSии шаг и прямое посягательство на ее территориальную целостность.