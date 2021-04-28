РоSSия до сих пор не начала отводить войска от восточных границ Украины

Полевые лагеря в Воронежской области остаются на месте.

РоSSия до сих пор не начала отводить войска от восточных границ Украины
Фото: скрін відео Sky News

РоSSия до сих пор не начала отводить войска от восточных границ Украины, заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в интервью РБК-Украина.

"После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат ... На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма", - рассказал начальник пограничников.

В то же время силы и техника в военных лагерях вблизи Воронежа и города Богучар в Воронежской области остаются на месте.

"В отношении тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим", - сказал глава Госпогранслужбы.

По его мнению, говорить о том, что РоSSия отведет все свои войска от границ Украины, еще рано.

Напомним, что в марте РоSSия начала стягивать войска к границе с Украиной, а также в оккупированный Крым. По некоторым данным, группировка насчитывала 150 тысяч военных.

22 апреля РоSSия объявила о завершении "внезапной проверки боеготовности", под предлогом которой стянула войска к границам Украины, и на следующий день начала возвращать войска в места постоянной дислокации.

В то же время военные аналитики отмечают, что в мае 2014 года РФ также заявляла об отводе войск от украинской границы. Однако тогда отведены были не все силы, и в июле они вели обстрел украинских войск через границу, а в августе получили подкрепление и вошли на Донбасс в составе нескольких батальонно-тактических групп.

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