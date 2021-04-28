РоSSийские оккупанты четыре раза обстреляли населенные пункты с 22 апреля

Фото: пресс-центр ООС

Украинская сторона СЦКК продолжает фиксировать факты обстрелов оккупантами прилегающих к линии разграничения населенных пунктов и важных объектов гражданской инфраструктуры. С 22 апреля оккупанты совершили четыре таких обстрела.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, наемники применяют запрещенные минскими договоренностями вооружения.

22 апреля в направлении поселка Дружба выпущено 2 ракеты ПТРК, 24 апреля из минометов калибра 120 мм наемники страны-агрессора совершили обстрел населенного пункта Водяное, 26 апреля - обстрел садового общества села Гнутово, расположенного вблизи Мариуполя.

"В ходе верификации места обстрела в селе Екатериновка, совершенного оккупантами около 23 часов 25 апреля из ствольной артиллерии калибра 122 мм, Украинской стороной СЦКК зафиксировано 6 воронок, образовавшихся в результате разрывов артиллерийских снарядов с установкой взрывателя на фугасное действие. Значительное количество обломков и остатков от снарядов - роSSийского производства. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-центр ООС

Фото: пресс-центр ООС

Фото: пресс-центр ООС

По фактам грубых нарушений режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК направила доказательные материалы СММ ОБСЕ .

Украинская сторона СЦКК напоминает, что агрессивные действия оккупантов несут прямую угрозу жизни и здоровью местного населения и дестабилизируют ситуацию безопасности вдоль всей линии разграничения.

Напомним, вчера на Донбассе в результате подрыва автомобиля погиб военный, трое получили травмы. Кроме того, в результате обстрела оккупантов был ранен украинский боец.