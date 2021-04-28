Вице-спикер Рады заявил о "планах замены одного министра в правительстве"

Стефанчук не назвал фамилии, но подтвердил, что разговоры об отставке идут.

Вице-спикер Рады заявил о "планах замены одного министра в правительстве"
Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил о намерении Верховой Рады в ближайшее время заменить одного из министров. Это не глава Минэнерго, ведь Юрий Витренко является и.о., а кандидатура Германа Галущенко на эту должность внесена уже официально.

Стефанчук в интервью "Украинской правде" не назвал, какое именно из министерств может лишиться своего нынешнего главы, однако подтвердил, что этот вопрос обсуждается.

"Я вам скажу так: решения будут приняты, но только тогда, когда за них проголосуют 226 народных депутатов. Я знаю, что по крайней мере на одну внеочередную сессию выносят одного министра - это будет кандидатура на министра энергетики. Но обсуждается вопрос о замене одного министра. .. Есть планы замены одного министра в правительстве. Больше сказать не могу", - отметил он.

Речь может идти о министре здравоохранения, ведь вопрос замены Максима Степанова не раз вставал на фоне не очень быстрой вакцинации украинцев от коронавируса. Об инициировании его отставки говорили почти во всех политсилах. В апреле в парламенте начали собирать подписи за постановление о созыве внеочередной сессии для рассмотрения отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

27 апреля нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина отметила, что уже собрано 130 подписей для отставки министра Степанова, не хватает только 20-ти для рассмотрения этого вопроса. Источники LB.ua сообщали, что пока за отставку Степанова голосов нет, поскольку до сих пор не определена кандидатура его преемника.

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