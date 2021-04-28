Стефанчук рассказал, по каким параметрам в президентском законе будут определять олигархов

В документе пропишут около семи параметров, а олигархом будет тот, кто будет отвечать по крайней мере 3 из них.

Стефанчук рассказал, по каким параметрам в президентском законе будут определять олигархов
Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk

Инициированный президентом законопроект о статусе олигарха будет содержать семь параметров, по которым он будет определяться. Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Насколько я знаю, будут выписаны около семи параметров. Если человек подпадает под параметры - будет признаваться олигархом, к которому будут применяться соответствующие санкции, чтобы он потерял один или два из тех параметров, под которые он попадает", - отметил он.

Параметры олигарха пока окончательно не определены, но Стефанчук перечислил, что это будут "финансовые параметры, влияние на политическую сторону и так далее".

"И для человека, который будет определен олигархом, планируют предоставить какую-то юридическую ответственность, или он должен сделать все, чтобы выйти из этого статуса", - заявил вице-спикер Рады.

Стефанчук добавил, что для "статуса олигарха" будет достаточно соответствовать трем из этих семи параметров. На олигархов будет накладываться "какой-то вид юридической ответственности", но какой - Стефанчук пока сказать не может, так как еще идет процесс наработки. Законопроектом занимается рабочая группа, созданная по результатам СНБО.

Напомним, в апреле президент Украины Владимир Зеленский предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект "о статусе олигарха". Президент сказал, что "будут вводиться санкции, олигархи будут превращаться в бизнесменов, потому что мы поддерживаем большой бизнес, а влияния олигархов на экономику Украины, законы, Верховную Раду допускать больше нельзя".

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