В результате обстрела оккупантов ранен украинский боец

За прошедшие сутки, 27 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РоSSийской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела оккупантов получил ранения украинский военный.

По состоянию на 7:00 28 апреля обстрелов не зафиксировано, сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи Водяного роSSийско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а около населенного пункта Опытное - еще и из противотанкового ракетного комплекса.

Недалеко от поселка Майорск оккупанты дважды обстреливали позиции наших воинов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Талаковки вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили обстрел, используя станковые противотанковые гранатометы, а около населенного пункта Луганское - автоматические станковые гранатометы.

В районе Каменки и Павлополя враг несколько раз открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Широкино оккупанты обстреливали позиции наших защитников из стрелкового оружия.

"В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное. На обстрелы роSSийско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь", - говорится в утренней сводке.

Также сообщается, что вчера в результате подрыва военного автомобиля погиб военный, еще трое получили травмы. Как стало известно, погиб старший сержант ВСУ Роман Гуляк из Волочиска Хмельницкой области.