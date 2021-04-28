Стало известно имя военного, погибшего из-за подрыва авто на Донбассе

В Волочиске Хмельницкой области, откуда родом боец, объявили дни траура.

В результате подрыва военного автомобиля в районе боевых действий на Донбассе, которое произошло 27 апреля, погиб старший сержант ВСУ Роман Гуляк из Волочиска Хмельницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Волочиского городского совета.

"К сожалению, война забирает лучших сыновей! Сегодня у нас ужасная новость. Наш земляк, волочищанин, бывший ученик Волочиского НПК Роман Гуляк, погиб, защищая нашу страну на востоке. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым Романа. Склоняемся в скорби вместе с вами", - говорится в сообщении.

Роман Гуляк
Фото: https://www.facebook.com/volochyskaOTG/
Роман Гуляк

 

Из-за гибели бойца в городе объявили дни траура. Городская власть призывает все учреждения и организации воздержаться от празднований и развлекательных мероприятий.

Напомним, на Донбассе во вторник, 27 апреля, вследствие подрыва военного автомобиля погиб военный, еще трое получили травмы.

Травмированные солдаты госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

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