Шмыгаль предлагает Раде назначить Галущенко министром энергетики

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко на пост министра энергетики.

Об этом сообщает “РБК-Украина” со ссылкой на пресс-секретаря премьера Ольгу Курышко.

Отмечается, что теперь кандидатуру Галущенко должны поддержать народные депутаты. Сначала в профильном комитете, а затем - в сессионном зале.

На прошлой неделе Галущенко общался со "слугами" на заседании фракции. О том, что нынешнему и.о. министра Юрию Витренко ищут замену, LB.ua писал 7 апреля. Сначала сообщалось, что рассматривают пять кандидатур. Однако затем основной определили кандидатуру Галущенко.

Галущенко является юристом с многолетним стажем. Работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел.

До 2020 года Галущенко уже работал в "Энергоатоме". Когда ныне подсанкционный депутат Андрей Деркач в 2006-2007 годах возглавлял "Энергоатом", Галущенко руководил юридической службой компании.

Среди причин решения о замене главы министерства энергетики источники называли то, что Витренко якобы не смог найти общего языка с главой правительства, а также в нем "разочаровались" на Банковой. Сам и.о. министра оба тезиса опроверг и заявил, что продолжает выполнять свои обязанности.

Напомним, Витренко настойчиво пытались сделать министром энергетики, но парламент дважды отказался это делать. После второй неудачной попытки назначения в "Слуге народа" сообщили, что будут в третий раз вносить его кандидатуру. А в случае, если его не назначат, Витренко может получить новую должность - члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с перспективой возглавить комиссию.

Однако вносить постановление о его назначении в зал Верховной Рады в третий раз не пришлось - вместо этого парламент принял поправки в закон о госслужбе, которые наделили Витренко в статусе исполняющего обязанности всеми полноценными министерскими полномочиями.