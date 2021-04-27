Сейм Литвы призвал РоSSию отвести войска от границ Украины

Члены Сейма Литвы поддержали резолюцию, призывающую РоSSию прекратить агрессию, провокации и пропаганду против Украины и немедленно отвести свои войска от украинской границы.

Как сообщается на сайте литовского парламента, резолюцию поддержали 102 депутата Сейма из 141.

"Сейм решительно осуждает неспровоцированную военную агрессию против Украины РоSSийской Федерации и другие агрессивные односторонние действия, которые грубо нарушают двусторонние и многосторонние соглашения, международное право, а также создают угрозу европейской безопасности", - говорится в сообщении.

Парламент Литвы призвал РФ допустить международные гуманитарные организации на оккупированные украинские территории, закрыть незаконные изоляторы, освободить незаконно задержанных граждан Украины.

Резолюция призывает государства-членов ЕС не поддерживать реализацию энергетических проектов, ослабляющих евроатлантическое единство, таких как Северный поток-2. В то же время Сейм призвал международное сообщество поддержать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, усилить целенаправленные экономические и личные санкции против РоSSии и ее агрессии против Украины, а также координировать санкционную политику против лиц и причастных к коррупции в РоSSии и Украине.

Парламентарии также призвали Украину проводить реформы, особенно в судебной системе, прокуратуре и финансовом секторе, а также усилить борьбу с коррупцией.

Документ подтверждает решительную и последовательную поддержку Литвой суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах, признанных международным сообществом, а также европейской и евроатлантической интеграции Украины, и никогда не признает незаконной аннексию Россией Крыма.