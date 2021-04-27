РоSSия пытается исключить из ТКГ украинских представителей Донецкой и Луганской областей, - Гармаш

"Мы очень мешаем РоSSии в субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта. А для нее в этом - весь смысл Минска".

РоSSийская сторона пытается исключить общественных экспертов, представителей Донецкой и Луганской областей от Украины из переговорного процесса по Донбассу.

Об этом сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ от Украины Сергей Гармаш.

"Сегодня, на неформальной встрече участников консультаций, а официальное заседание рабочей группы так и не произошло, в очередной раз было озвучено предложение работать в прежнем составе, то есть с полномочными представителями, к которым Москва относит и приглашенных из Донецка и Луганска (на самом деле из Москвы) Михайлову и Мельника", - написал Гармаш на своей странице в фейсбуке.

По его словам, "цель заключается в намерении РоSSии вернуть монополию на представительство в переговорах от ОРДЛО московским марионеткам и выбросить из переговорного процесса переселенцев".

"Мы очень мешаем РоSSии в субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта. А для нее в этом - весь смысл Минска", - отметил Гармаш.

По его словам, позиция представителя Украины в политической рабочей группе ТКГ Андрея Костина была и остается неизменной: участие Пироговой (представителя террористов, - ред.) автоматически означает выход украинских представителей из переговорной комнаты.

"Но элементы шантажа путем напоминания о сложности общей геополитической ситуации и военном обострении сегодня уже звучали. Завтра на ТКГ, они, наверное, тоже будут применяться. Посмотрим, насколько устойчивым к ним окажется Леонид Макарович", - написал Гармаш.

"Надеюсь, что наше руководство, в своем стремлении к миру, не забудет о том, из-за чего вообще вся эта война и ради чего многотысячные жертвы. Цель - не мир любой ценой, цель - территориальная целостность и суверенитет над всей территорией, то есть - сохранение государственности Украины. Субъективизация ОРДЛО (а по сути - "автономия" "ДНР" - "ЛНР") с этой целью никак не коррелирует. И любой шаг в направлении их субъективизации путем нашего вытеснения из переговорного процесса (чем бы его ни оправдывали) - ведет к реализации цели Москвы, а не Украины", - резюмировал Гармаш.

Напомним, что в марте политическая группа ТКГ пошла на перерыв из-за предложенного Россией "эксперта" из Донецка Майи Пироговой.