РоSSия пытается исключить из ТКГ украинских представителей Донецкой и Луганской областей, - Гармаш

"Мы очень мешаем РоSSии в субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта. А для нее в этом - весь смысл Минска".

РоSSия пытается исключить из ТКГ украинских представителей Донецкой и Луганской областей, - Гармаш
Фото: facebook.com/sergiy.garmash

РоSSийская сторона пытается исключить общественных экспертов, представителей Донецкой и Луганской областей от Украины из переговорного процесса по Донбассу.

Об этом сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ от Украины Сергей Гармаш.

"Сегодня, на неформальной встрече участников консультаций, а официальное заседание рабочей группы так и не произошло, в очередной раз было озвучено предложение работать в прежнем составе, то есть с полномочными представителями, к которым Москва относит и приглашенных из Донецка и Луганска (на самом деле из Москвы) Михайлову и Мельника", - написал Гармаш на своей странице в фейсбуке.

По его словам, "цель заключается в намерении РоSSии вернуть монополию на представительство в переговорах от ОРДЛО московским марионеткам и выбросить из переговорного процесса переселенцев".

"Мы очень мешаем РоSSии в субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта. А для нее в этом - весь смысл Минска", - отметил Гармаш.

По его словам, позиция представителя Украины в политической рабочей группе ТКГ Андрея Костина была и остается неизменной: участие Пироговой (представителя террористов, - ред.) автоматически означает выход украинских представителей из переговорной комнаты.

"Но элементы шантажа путем напоминания о сложности общей геополитической ситуации и военном обострении сегодня уже звучали. Завтра на ТКГ, они, наверное, тоже будут применяться. Посмотрим, насколько устойчивым к ним окажется Леонид Макарович", - написал Гармаш.

"Надеюсь, что наше руководство, в своем стремлении к миру, не забудет о том, из-за чего вообще вся эта война и ради чего многотысячные жертвы. Цель - не мир любой ценой, цель - территориальная целостность и суверенитет над всей территорией, то есть - сохранение государственности Украины. Субъективизация ОРДЛО (а по сути - "автономия" "ДНР" - "ЛНР") с этой целью никак не коррелирует. И любой шаг в направлении их субъективизации путем нашего вытеснения из переговорного процесса (чем бы его ни оправдывали) - ведет к реализации цели Москвы, а не Украины", - резюмировал Гармаш.

Напомним, что в марте политическая группа ТКГ пошла на перерыв из-за предложенного Россией "эксперта" из Донецка Майи Пироговой.

Гармаш заявил, что так называемые общественные советники ОРДЛО выступили на заседании ТКГ со своим "планом действий". А модератор ОБСЕ Морель давил, чтобы на ТКГ рассматривали и их план.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
Первым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - ТимошенкоПервым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - Тимошенко
Зеленский предложил фюреру РФ встретиться в любой точке Донбасса, где идет войнаЗеленский предложил фюреру РФ встретиться в любой точке Донбасса, где идет война
Кабмин одобрил законопроект об отмене права на бесплатные 2 гектара землиКабмин одобрил законопроект об отмене права на бесплатные 2 гектара земли
Депутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы МинэнергоДепутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы Минэнерго
Блок рекламы


Похожие новости
ПАСЕ лишила украинского делегата права на выступления из-за доноса роSSиянПАСЕ лишила украинского делегата права на выступления из-за доноса роSSиян
Зеленский в Херсоне проведет совещание по вопросам безопасности областей, имеющих выход к морюЗеленский в Херсоне проведет совещание по вопросам безопасности областей, имеющих выход к морю
КГГА попытается купить вакцину от ковида на ProzorroКГГА попытается купить вакцину от ковида на Prozorro
Глава "Слуги народа" призвал исключить из фракции депутата, который ездил к ЛукашенкоГлава "Слуги народа" призвал исключить из фракции депутата, который ездил к Лукашенко
Из-за ковида за сутки госпитализированы 6 украинских военныхИз-за ковида за сутки госпитализированы 6 украинских военных
Руководитель британской спецслужбы MI6: РоSSия слабеетРуководитель британской спецслужбы MI6: РоSSия слабеет
РоSSия закрыла часть районов Черного моря для иностранных кораблейРоSSия закрыла часть районов Черного моря для иностранных кораблей
За сутки ковидом заболели 70 украинских военныхЗа сутки ковидом заболели 70 украинских военных
РоSSия решила выслать пять польских дипломатовРоSSия решила выслать пять польских дипломатов
Заявление РФ об отводе войск от украинских границ пока остается только словами, - ГосдепЗаявление РФ об отводе войск от украинских границ пока остается только словами, - Госдеп
Последние новости
Подгружаем последние новости