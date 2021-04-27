Нардепы приняли закон об упрощении заочного осуждения

Прежде всего он направлен на подозреваемых по делам Майдана, которые бежали из Украины.

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект 2164, который упрощает процедуру заочного осуждения. Прежде всего он будет касаться подозреваемых в преступлениях против участников Революции Достоинства лиц, бежавших из Украины.

По отдали голоса 258 нардепов.

Документ позволяет заочно осуждать без объявления в международный розыск Интерпола или межгосударственный розыск по странам СНГ .

Целью законопроекта является обеспечение неотвратимости наказания лиц, совершивших уголовное преступление, которые с целью избежания уголовной ответственности выехали или находятся в других странах или на временно оккупированных территориях Украины.

Проектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, в частности, предполагается определить два основания для объявления розыска подозреваемого:

если "местонахождение подозреваемого неизвестно";

если "подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следователя судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове, и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины".

Также законопроект предусматривает возможность рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и его избрания в отсутствие подозреваемого/обвиняемого при наличии постановления о его розыске на основе вышеприведенных оснований.

Согласно документу, в случае избрания меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого/ обвиняемого, объявленного в розыск, срок действия постановления не указывается и размер залога не определяется.

В первом чтении этот документ поддержали 17 февраля этого года.