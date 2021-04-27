Вооруженные формирования РФ обстреляли позиции ВСУ из запрещенного "Минском" оружия

Зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ обстреляли позиции ВСУ из запрещенного "Минском" оружия
Фото: Макс Левин

С начала суток 27 апреля вооруженные формирования РоSSийской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Вблизи Водяного роSSийско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а у населенного пункта Опытное - еще и из противотанкового ракетного комплекса.

Недалеко от поселка Майорск оккупанты дважды обстреливали позиции наших воинов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Талаковки вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили обстрел, используя станковые противотанковые гранатометы, а у населенного пункта Луганское - автоматические станковые гранатометы.

"Сегодня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы, несовметимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воины доставлены в лечебное учреждение, им оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное. О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

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