Суд оставил в силе психиатрическое лечение для ялтинского "поджигателя" Машарипова

В оккупационном Верховном суде Крыма состоялся пересмотр апелляционной жалобы по уголовному делу в отношении ялтинского активиста Юнуса Машарипова, по итогам которого коллегия судей вынесла решение исключить из обвинения статью об изготовлении взрывного устройства, а в остальном приговор суда первой инстанции оставить без изменений.

Заседание проходило в закрытом режиме. Основанием для этого стало наличие сведений медицинского характера о психическом состоянии здоровья подсудимого. Сведения о судебном заседании также были частично скрыты на официальном сайте суда, пишет "Крымский процесс".

После заседания адвокат активиста Алексей Ладин рассказал, что Машарипов не участвовал в судебном заседании и в суде объявили его заявление об отказе присутствовать при рассмотрении жалобы.

По информации защитника, в начале этого года суд кассационной инстанции усмотрел нарушения в решении, которое было принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы на приговор Ялтинского городского суда о принудительном психиатрическом лечении Юнуса Машарипова. По мнению защиты, возвращение из кассации на рассмотрение может объясняться не столько нарушением прав подсудимого, сколько изъятием из материалов дела целого ряда доказательств, собранных следственным подразделением ФСБ.

Адвокат не исключает, что в Верховный суд Крыма дело вернули только для того, чтобы признать исключенные в апелляции доказательства допустимыми. Суд признал допустимыми ряд доказательств, ранее исключенных из материалов дела - биологическую экспертизу и свидетельство оперативных сотрудников ФСБ.

Как сообщалось, подконтрольный РоSSии Ялтинский городской суд 16 декабря 2019 года начал повторное рассмотрение по существу уголовного дела в отношении правозащитника Юнуса Машарипова, обвиняемого роSSийской ФСБ в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ.

Машарипова задержали и арестовали в сентябре 2017 года. По словам правозащитника, сотрудники ФСБ РоSSии били его и пытали током, поэтому ему пришлось оговорить себя. Он рассказывал, что с 2014 года занимался правозащитной деятельностью, "сообщая организациям о нарушении прав детей, пенсионеров".

В начале марта 2020 года оккупационный суд в Ялте приговорил крымского правозащитника Юнуса Машарипова к принудительному стационарному лечению в психиатрическом заведении с интенсивным наблюдением. Подсудимый настаивал, что является гражданином Украины, и просил отправить его в лечебное учреждение на материковую Украину.