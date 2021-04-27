Исполнительным директором УКФ избрали Владислава Берковского

Наблюдательный совет обратился в министерство с просьбой назначить ему испытательный срок.

Исполнительным директором УКФ избрали Владислава Берковского
Фото: umoloda.kiev.ua

Исполнительным директором Украинского культурного фонда избрали Владислава Берковского.

За это решение проголосовали 6 из 8 членов Наблюдательного Совета УКФ (один из членов не принимал участия в заседании из-за болезни). Процедура голосования была открытой, за ее ходом можно было наблюдать в режиме видеоконференции.

За кандидатуру Берковского проголосовали Александр Сусленский, Игорь Тулузов, Алексей Кирющенко, Кaтeрина Чуевa, Юрий Артеменко, Артем Сурин; против - Владислав Корниенко, Лариса Мудрак.

Владислав Берковский - кандидат исторических наук, руководитель Центрального государственного кинофотофоноархива Украины. Во время конкурсной речи делал акцент на важности налаживания коммуникации между дирекцией и наблюдательным советом, между УКФ, исполнительной властью и обществом.

Теперь с новоизбранным директором должен подписать трехлетний контракт министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. До тех пор обязанности исполнительного директора УКФ исполняет Ирина Осадчая, заместитель по вопросам организационного развития, которая, при поддержке коллектива фонда, также принимала участие в конкурсе. За нее проголосовали 3 из 8 членов Наблюдательного Совета УКФ.

Наблюдательный совет также проголосовал за обращение в министерство с просьбой назначить испытательный срок для Берковского.

Голосование состоялось по итогам уже второго конкурса на должность директора УКФ. Во время предыдущего, который состоялся 24 марта, Наблюдательный совет не смог определиться с победителем, после чего предыдущий глава Совета Михаил Захаревич сложил полномочия по собственному желанию. Новым главой Наблюдательного Совета стала Лариса Мудрак. Под ее руководством 27 апреля состоялся второй конкурс, в котором приняли участие 12 кандидатов на должность исполнительного директора УКФ.

Украинский культурный фонд работает с 2017 года, его деятельность регулируется отдельным законом. Это государственное учреждение, цель которого - предоставлять финансовую поддержку проектам в сфере культуры. Эта поддержка осуществляется на конкурсной основе.

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