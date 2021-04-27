Рада отказалась снижать возраст молодежи с 35 лет

Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект 3718 "Об основных принципах молодежной политики". Документ, в частности, предлагал снизить возраст молодежи с 35 до 29 лет, однако комитет рекомендовал от этого отказаться.

Кроме того, предусматривается создание Национального совета по вопросам молодежи и разветвленной сети молодежных центров, а также урегулирование деятельности Украинского молодежного фонда. Этот фонд сможет получать иностранные гранты и взносы от физических и юридических лиц.

Проект закона также предлагает создать разветвленную сеть молодежных центров.

Напомним, этот законопроект был зарегистрирован в Раде еще в июне 2020 года. Для "экономии времени на чтение закона" депутат Верховной Рады Александр Санченко записал рэп об этом законопроекте. По его словам, "молодежный закон требует молодежной подачи".