Рада отказалась снижать возраст молодежи с 35 лет

Первое чтение предлагало понизить до 29 лет.

Рада отказалась снижать возраст молодежи с 35 лет
Фото: LB.ua

Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект 3718 "Об основных принципах молодежной политики". Документ, в частности, предлагал снизить возраст молодежи с 35 до 29 лет, однако комитет рекомендовал от этого отказаться.

Кроме того, предусматривается создание Национального совета по вопросам молодежи и разветвленной сети молодежных центров, а также урегулирование деятельности Украинского молодежного фонда. Этот фонд сможет получать иностранные гранты и взносы от физических и юридических лиц.

Проект закона также предлагает создать разветвленную сеть молодежных центров.

Напомним, этот законопроект был зарегистрирован в Раде еще в июне 2020 года. Для "экономии времени на чтение закона" депутат Верховной Рады Александр Санченко записал рэп об этом законопроекте. По его словам, "молодежный закон требует молодежной подачи".

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