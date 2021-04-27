Сепаратиста из Закарпатья приговорили к 12 годам тюрьмы заочно

Житель Закарпатья, который агитировал за принятие решений, несущих угрозу конституционному строю и территориальной целостности нашей страны, приговорен к 12 годам лишения свободы.

Опираясь на материалы Службы безопасности Украины, суд признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса, информирует пресс-центр СБУ .

Правоохранители установили, что злоумышленник неоднократно свидетельствовал роSSийским СМИ свои намерения по изменению административно-территориального устройства нашего государства. Он предлагал незаконное восстановление не предусмотренной Конституцией Украины так называемой административно-территориальной единицы - «Республика Подкарпатская Русь».

Для реализации своих намерений фигурант начал искать помощь в проведении подрывной деятельности против Украины среди организаций РоSSийской Федерации. В частности, в начале 2014-го он обратился к президенту РФ с просьбой провести миротворческую операцию для «...восстановления досоветского статуса Республики Подкарпатская Русь» и признать ее государственность. По данному факту следователи Службы безопасности Украины начали уголовное производство. Среди обнародованной переписки экс-помощника Президента РФ Владислава Суркова найден план обеспечения федерального статуса Закарпатья, идентичный тому, который следователи СБУ изъяли во время обысков, связанных с сепаратистскими движениями в области.

Задокументировано, что летом 2014 года, находясь в РФ , злоумышленник разработал ряд документов, в которых изложил шаги по подготовке основания для силового захвата власти в Закарпатье. Согласно изъятым в ходе обысков «документам», злоумышленник разработал схему запугивания представителей власти, захвата административных зданий и коммуникаций в Мукачеве, Ужгороде, Хусте. Также он планировал создание «временного правительства», блокировку четырех автомобильных и двух железнодорожных перевалов, захват аэропорта.

Досудебным следствием установлено, что злоумышленник тайно хотел лишить властных полномочий органы государственной власти и местного самоуправления путем вооруженного отстранения от исполнения полномочий.

В рамках уголовного производства установлен ряд сообщников, которые планировали реализовывать силовой сценарий. В частности, самопровозглашенные «руководители силовых структур», лица, причастные к вербовке наших соотечественников. После тщательной проверки причастные были привлечены к уголовной ответственности.

Сейчас злоумышленник объявлен в межгосударственный розыск. Он скрывается от суда на территории РоSSийской Федерации, поэтому судебное разбирательство осуществлялось в его отсутствие.