Главой Киевского облсовета выбрали "слугу народа" Гунько

Заместителями стали депутаты от "За будущее" и "ЕС".

Главой Киевского облсовета выбрали "слугу народа" Гунько
Наталія Гунько
Фото: Цензор.НЕТ

Новой главой Киевского областного совета избрали депутата от "Слуги народа" Наталью Гунько, чью кандидатуру поддержали 58 депутатов облсовета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первым заместителем главы стал представитель партии "За будущее" Ярослав Добрянский (за проголосовали 57 депутатов), а вторым заместителем - депутат "Европейской Солидарности" Татьяна Семенова (за 58 депутатов).

В то же время глава фракции "ЕС" в облсовете Георгий Цагареишвили заявил, что политсила остается в оппозиции.

Он отметил, что партия "Европейская Солидарность", одержавшая победу на местных выборах в области, не может позволить, чтобы "бездарное руководство облсовета тормозило развитие Киевщины".

"Мы не можем позволить и дальше оставлять область с недееспособным областным советом", - подчеркнул Цагареишвили.

По его словам, главная причина, почему сегодня фракция "ЕС" поддержала переформатирование большинства в областном совете, - полный провал деятельности предыдущей коалиции и критическая ситуация, сложившаяся в области.

Как сообщалось, сегодня состоялось внеочередное заседание Киевского областного совета, инициированное 60 депутатами. На заседании 59 голосами принято решение об отставке бывшего руководства совета - Александра Склярова и его заместителей.

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