"Впервые в истории ПАСЕ наказывают за пост в соцсетях", - Гончаренко о лишении его права голоса

Нардеп изучает возможность обжаловать лишение его права голоса в ЕСПЧ.

"Впервые в истории ПАСЕ наказывают за пост в соцсетях", - Гончаренко о лишении его права голоса
Фото: пресс-служба

Народный депутат от "Европейской солидарности" и член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко прокомментировал решение ПАСЕ лишить его права голоса на три месяца. Нардеп заявил, что за пост в соцсети кого-то наказывают впервые в истории ПАСЕ, передает Радио Свобода.

Как пояснил парламентарий, решение принял регламентный комитет Парламентской ассамблеи по обращению президента Рика Дамса из-за жалобы главы роSSийской делегации Петра Толстого.

"Господин Толстой подал заявление на господина президента ПАСЕ из-за видео моего о нем и из-за моего выступления в прениях по Навальному, где я говорю о Путине, что он убийца и что Толстой его пособник. Он подал соответствующую жалобу на меня президенту. Он мог никаких действий не делать, но президент обратился в регламентный комитет, и вот регламентный комитет принял решение", - рассказал Гончаренко.

В январе он разместил на своем ютуб-канале видео, записанное в сессионном зале ПАСЕ. В нем позади Гончаренко сидел Петр Толстой, о котором украинский делегат при этом критически отзывался.

"Впервые в истории в ПАСЕ за пост в социальных сетях кого-то наказывают. Что я нарушил (согласно жалобе - ред.)? Статья 27... оскорбление члена Парламентской ассамблеи", - добавил он.

Регламентный комитет ПАСЕ получил еще две жалобы на Гончаренко, уже от самого президента ПАСЕ Дамса. Одна из них касается выступления депутата, во время которого он продемонстрировал украинский флаг, простреленный в ходе боевых действий на Донбассе. Вторая - вопроса к канцлеру Германии Ангеле Меркель о том, считает ли она роSSийского президента Владимира Путина "убийцей".

По мнению Гончаренко, в обоих случаях он ничего не нарушил.

"Вопрос, убийца ли Путин, - что это нарушает? Это даже не утверждение, а вопрос, и, кстати, госпожа Меркель никак этим вопросом не возмущалась, она ни на что не жаловалась, она ответила на этот вопрос по-своему. Что касается национального флага - нет никаких запретов на демонстрацию любой символики, тем более что речь идет не о каком-то плакате или еще о чем-то, и не о чем-то оскорбительном, шокирующем, а о флаге страны, которую я представляю", - заявил он.

Гончаренко отметил, что сейчас он изучает возможность обжаловать лишение его права голоса в Европейском суде по правам человека, который, как и ПАСЕ, является одним из органов Совета Европы.

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