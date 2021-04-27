Зеленский предложил создать параллельный нормандскому формат "с мощными игроками"

Президент Владимир Зеленский предложил создать параллельный нормандскому формат мирного урегулирования войны на Донбассе.

"Это может быть расширение Нормандского формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Зеленский сказал об этом во время посещения Херсонской области.

Он также вновь высказался за модернизацию Минских соглашений.

"Никто не говорит, что нужно закрывать «Минск». Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что в рамках Минского формата активно проходят переговоры, в частности, в рабочих группах Трехсторонней контактной группы, и вскоре может быть достигнут общий результат.

"Завтра будет полноценная встреча ТКГ в видеоформате. Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня и перезагрузят этот режим серьезно - не только на словах, но и письменно подтвердят", - сказал Зеленский.