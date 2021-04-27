Зеленский предложил создать параллельный нормандскому формат "с мощными игроками"

Президент заявил, что Украина не хочет закрывать "Минск".

Зеленский предложил создать параллельный нормандскому формат "с мощными игроками"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский предложил создать параллельный нормандскому формат мирного урегулирования войны на Донбассе.

"Это может быть расширение Нормандского формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Зеленский сказал об этом во время посещения Херсонской области.

Он также вновь высказался за модернизацию Минских соглашений.

"Никто не говорит, что нужно закрывать «Минск». Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что в рамках Минского формата активно проходят переговоры, в частности, в рабочих группах Трехсторонней контактной группы, и вскоре может быть достигнут общий результат.

"Завтра будет полноценная встреча ТКГ в видеоформате. Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня и перезагрузят этот режим серьезно - не только на словах, но и письменно подтвердят", - сказал Зеленский.

Напомним, что в "нормандскую четверку" входят Украина, РоSSия и посредники, Германия и Франция. Украина много раз говорила, что к ней надо добавить США, а Зеленский недавно предложил еще и Канаду и Великобританию.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
Первым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - ТимошенкоПервым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - Тимошенко
Зеленский предложил фюреру РФ встретиться в любой точке Донбасса, где идет войнаЗеленский предложил фюреру РФ встретиться в любой точке Донбасса, где идет война
Кабмин одобрил законопроект об отмене права на бесплатные 2 гектара землиКабмин одобрил законопроект об отмене права на бесплатные 2 гектара земли
Депутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы МинэнергоДепутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы Минэнерго
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский побывал на позициях военных близ КрымаЗеленский побывал на позициях военных близ Крыма
Зеленский в Херсоне проведет совещание по вопросам безопасности областей, имеющих выход к морюЗеленский в Херсоне проведет совещание по вопросам безопасности областей, имеющих выход к морю
Зеленский и Дуда договорились об обмене визитамиЗеленский и Дуда договорились об обмене визитами
Украина настроена развивать атомную энергетику – ЗеленскийУкраина настроена развивать атомную энергетику – Зеленский
Зеленский: ТКГ почти согласовала установление режима тишины на ДонбассеЗеленский: ТКГ почти согласовала установление режима тишины на Донбассе
Зеленский поручил Ермаку организовать встречу с ПутинымЗеленский поручил Ермаку организовать встречу с Путиным
Украина предложила Чехии отправить в Киев высланных РоSSией дипломатовУкраина предложила Чехии отправить в Киев высланных РоSSией дипломатов
Зеленский отверг требование Путина о переговорах с главарями ОРДЛОЗеленский отверг требование Путина о переговорах с главарями ОРДЛО
Зеленский признал отвод роSSийских войск "маленькой победой"Зеленский признал отвод роSSийских войск "маленькой победой"
Зеленский призвал изменить Минские соглашения и расширить нормандскую четверкуЗеленский призвал изменить Минские соглашения и расширить нормандскую четверку
Последние новости
Подгружаем последние новости