Рада приняла в первом чтении законопроект об активизации деятельности научных парков

Он уменьшает количество условий деятельности парка, которые он должен согласовывать с органами власти.

Верховная Рада на внеочередном заседании 27 апреля приняла в первом чтении проект закона об активизации деятельности научных парков.

Документ определяет правовой статус научных парков, их организационно-правовую форму и очерчивает их задачи и цели. Главным образом он уменьшает количество условий деятельности парков, которые должны согласовываться с органами власти. Предлагается дать право учредителям создавать парки без согласования с центральными органами исполнительной власти, право самостоятельно устанавливать направления деятельности, арендовать помещения на условиях бюджетных учреждений.

"Вышеуказанные изменения, в частности, будут способствовать преодолению негативных экономических последствий для НП, вызванных временным спадом активности вследствие распространения COVID-19", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

Закон "О научных парках" был принят еще в 2009 году. Согласно ему, научный парк - юридическое лицо, создаваемое по инициативе высшего учебного заведения и/или научного учреждения путем объединения взносов учредителей для организации, координации, контроля процесса разработки и выполнения проектов научного парка.

Согласно сайту МОН, сейчас в Украине есть 36 научных парков, в частности Корпорация "Научный парк Киевский университет имени Тараса Шевченко", Корпорация "Научный парк Николаевского национального аграрного университета "АГРОПЕРСПЕКТИВА", Научный парк "Инновационно-инвестиционный кластер Тернопольщина", Научный парк "ФЭД", Научный парк "Синергия", Научный парк "Наукоград - Харьков", Научный парк Национального университета биоресурсов и природопользования "Устойчивое природопользование и качество жизни".

Напомним, что 15 апреля Верховная Рада приняла за основу законопроект о создании и стимулировании деятельности индустриальных парков. В Украине сейчас 43 индустриальных парка, но действуют менее 10. Эффективность таких парков в Украине сейчас составляет 7%.