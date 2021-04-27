Евросоюз может открыться для вакцинированных туристов уже этим летом

Европейский Союз летом может открыться для въезда туристов, привитых вакцинами от коронавируса. Однако вакцины должны быть утверждены Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает investоry. news со ссылкой на New York Times.

Евросоюз может открыться для вакцинированных туристов уже этим летом
Фото: news.liga.net

Что это означает

Отмечается, что быстрые темпы вакцинации в США и переговоры между американскими властями и Евросоюзом с целью сделать сертификаты вакцинации приемлемыми для доказательства иммунитета у туристов позволят Еврокомиссии обеспечить восстановление трансатлантических путешествий для отдыха.

NYT не уточняет детали такого решения. В частности, в некоторых цитатах президента Еврокомиссии говорится о вакцинации именно в США, а в других — в общем о лицах, привитых признанными в ЕС вакцинами, без привязки к стране прививки.

«Насколько я вижу, американцы используют вакцины, утвержденные Европейским агентством по лекарственным средствам. Это позволит свободно передвигаться и путешествовать в Европейском Союзе», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Очевидно одно — все 27 государств — членов ЕС безоговорочно примут всех, кто привит вакцинами, одобренными EMA.

Фон дер Ляйен не стала называть конкретных дат, когда именно могут открыться туристические поездки или подробности того, как это будет происходить. Но ее комментарии — это утверждение высокого уровня о том, что ограничения на поездки, которые действуют, должны быть изменены на основании сертификатов о прививках.

«Восстановление путешествий будет зависеть от эпидемиологической ситуации, но ситуация улучшается в Соединенных Штатах, как, надеемся, будет улучшаться и в ЕС», — Урсула фон дер Ляйен.

Сейчас агентство одобрило все три вакцины, которые используются в США, а именно Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.

Между тем

Кипр с 26 апреля по 9 мая включительно вводит жесткий пасхальный локдаун из-за роста количества случаев covid-19, сообщается на сайте avianews.com.

Отмечается, что новые ограничения распространяются не только на граждан острова, но и туристов, которые в это время будут находиться на Кипре. Если сейчас выход за территорию отеля возможен после получения авторизации дважды в день, то после начала локдауна разрешена только одна прогулка.

«Туристы обязательно должны получить разрешение, иначе их может оштрафовать полиция», — говорится в сообщении.

Комендантский час на Кипре во время локдауна будет действовать с 21:00 до 05:00.

В это время покидать территорию отеля нельзя. Работа всех учреждений культуры и общественного питания временно остановится. Последние смогут работать для доставки еды на дом или на вынос.

Сейчас Кипр позволяет въезд туристов из ограниченного числа стран, в частности Украины и Беларуси. Поскольку эти страны отнесены к «красной» зоны, путешественникам необходимо сделать один ПЦР-тест на коронавирус перед вылетом, а второй по прилету на Кипр.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
Первым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - ТимошенкоПервым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - Тимошенко
Зеленский предложил фюреру РФ встретиться в любой точке Донбасса, где идет войнаЗеленский предложил фюреру РФ встретиться в любой точке Донбасса, где идет война
Кабмин одобрил законопроект об отмене права на бесплатные 2 гектара землиКабмин одобрил законопроект об отмене права на бесплатные 2 гектара земли
Депутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы МинэнергоДепутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы Минэнерго
Блок рекламы


Похожие новости
Помощник фюрера РФ намекнул, что встреча президентов РФ и США может произойти в июнеПомощник фюрера РФ намекнул, что встреча президентов РФ и США может произойти в июне
Дело о взрыве боеприпасов в Чехии обсудят на встрече глав МИД ЕвросоюзаДело о взрыве боеприпасов в Чехии обсудят на встрече глав МИД Евросоюза
Чешская полиция подозревает "солсберийских туристов", агентов ГРУ РоSSии во взрыве на складе боеприпасоввЧешская полиция подозревает "солсберийских туристов", агентов ГРУ РоSSии во взрыве на складе боеприпасовв
Зеленский: "Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО, как в гостях"Зеленский: "Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО, как в гостях"
Третий этап испытаний новой израильской вакцины может состояться в Украине, - посол КорнийчукТретий этап испытаний новой израильской вакцины может состояться в Украине, - посол Корнийчук
РоSSия может готовить военное вторжение в Украину - директор ЦРУРоSSия может готовить военное вторжение в Украину - директор ЦРУ
РоSSия может реализовать три варианта действий против Украины, - ГУР МинобороныРоSSия может реализовать три варианта действий против Украины, - ГУР Минобороны
РоSSия может планировать для Украины повторение грузинского сценария, - министр обороныРоSSия может планировать для Украины повторение грузинского сценария, - министр обороны
Кулеба перед заседанием Комиссии Украина-НАТО: "РоSSия на этот раз не сможет нас застигнуть врасплох"Кулеба перед заседанием Комиссии Украина-НАТО: "РоSSия на этот раз не сможет нас застигнуть врасплох"
Таиланд отменит карантин для вакцинированных туристовТаиланд отменит карантин для вакцинированных туристов
Последние новости
Подгружаем последние новости