Евросоюз может открыться для вакцинированных туристов уже этим летом

Европейский Союз летом может открыться для въезда туристов, привитых вакцинами от коронавируса. Однако вакцины должны быть утверждены Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает investоry. news со ссылкой на New York Times.

Фото: news.liga.net

Что это означает

Отмечается, что быстрые темпы вакцинации в США и переговоры между американскими властями и Евросоюзом с целью сделать сертификаты вакцинации приемлемыми для доказательства иммунитета у туристов позволят Еврокомиссии обеспечить восстановление трансатлантических путешествий для отдыха.

NYT не уточняет детали такого решения. В частности, в некоторых цитатах президента Еврокомиссии говорится о вакцинации именно в США , а в других — в общем о лицах, привитых признанными в ЕС вакцинами, без привязки к стране прививки.

«Насколько я вижу, американцы используют вакцины, утвержденные Европейским агентством по лекарственным средствам. Это позволит свободно передвигаться и путешествовать в Европейском Союзе», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Очевидно одно — все 27 государств — членов ЕС безоговорочно примут всех, кто привит вакцинами, одобренными EMA.

Фон дер Ляйен не стала называть конкретных дат, когда именно могут открыться туристические поездки или подробности того, как это будет происходить. Но ее комментарии — это утверждение высокого уровня о том, что ограничения на поездки, которые действуют, должны быть изменены на основании сертификатов о прививках.

«Восстановление путешествий будет зависеть от эпидемиологической ситуации, но ситуация улучшается в Соединенных Штатах, как, надеемся, будет улучшаться и в ЕС », — Урсула фон дер Ляйен.

Сейчас агентство одобрило все три вакцины, которые используются в США , а именно Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.

Между тем

Кипр с 26 апреля по 9 мая включительно вводит жесткий пасхальный локдаун из-за роста количества случаев covid-19, сообщается на сайте avianews.com.

Отмечается, что новые ограничения распространяются не только на граждан острова, но и туристов, которые в это время будут находиться на Кипре. Если сейчас выход за территорию отеля возможен после получения авторизации дважды в день, то после начала локдауна разрешена только одна прогулка.

«Туристы обязательно должны получить разрешение, иначе их может оштрафовать полиция», — говорится в сообщении.

Комендантский час на Кипре во время локдауна будет действовать с 21:00 до 05:00.

В это время покидать территорию отеля нельзя. Работа всех учреждений культуры и общественного питания временно остановится. Последние смогут работать для доставки еды на дом или на вынос.

Сейчас Кипр позволяет въезд туристов из ограниченного числа стран, в частности Украины и Беларуси. Поскольку эти страны отнесены к «красной» зоны, путешественникам необходимо сделать один ПЦР-тест на коронавирус перед вылетом, а второй по прилету на Кипр.