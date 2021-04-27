ЕБРР открыл новый чернобыльский фонд для Украины

Банк договорился с МАГАТЭ о дальнейшей помощи Украине.

ЕБРР открыл новый чернобыльский фонд для Украины
Фото: twitter.com/EBRD

Европейский банк реконструкции и развития и Международное агентство по атомной энергии продолжат оказывать Украине помощь в ликвидации Чернобыльской катастрофы в рамках нового чернобыльского фонда - Счета международного сотрудничества для Чернобыля (СМСЧ).

Об этом говорится в заявлении банка, который будет управлять проектом и распоряжаться фондом.

Новый донорский фонд СМСЧ был основан ЕБРР в ноябре 2020 года по просьбе правительства Украины. Его создали для финансирования разработки комплексного плана для Чернобыля, консолидации текущих планов, а также оптимизации и интеграции всех подходов к обращению с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом.

Накануне 35-й годовщины катастрофы свой вклад в новый фонд сделала Украина. Его сумма пока не сообщается.

"Несмотря на беспрецедентный уровень международного сотрудничества в вопросах преобразования Чернобыля в течение последних десятилетий, вывод из эксплуатации Чернобыльской АЭС и обращение с радиоактивными отходами в зоне отчуждения остаются самыми сложными в мире операциями по обеспечению ядерной безопасности. СМСЧ будет пытаться обеспечить возможности для решения этих проблемных вопросов. ЕБРР готов оказать свои услуги в качестве руководителя проекта и распорядителя фонда", - прокомментировал запуск СМСЧ директор Департамента ядерной безопасности ЕБРР Бальтазар Линдауэр.

Согласно сообщению, ЕБРР и МАГАТЭ договорились помогать Украине на следующем этапе вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС.

"В связи с этим они признают необходимость разработки комплексного плана для площадки с целью обеспечения преемственности, оптимизации и взаимодополняемости между различными задачами. Они соглашаются совместно работать в рамках Счета международного сотрудничества для Чернобыля в тесном сотрудничестве с органами государственной власти Украины, с целью реализации безопасных и экономичных решений для вывода из эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции и обращения с радиоактивными отходами в зоне отчуждения. При выполнении указанных задач они будут использовать технический мандат, знания, опыт и сеть международных экспертов МАГАТЭ, а также опыт ЕБРР по управлению проектами и фондами", - говорится в заявлении.

Напомним, что в рамках предыдущего этапа вывода ЧАЭС из эксплуатации был построен новый безопасный конфайнмент и промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива.

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