Турция закрывается на жесткий карантин в конце апреля

Турция закрывается на жесткий карантин с 29 апреля по 17 мая из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. При этом, локдаун не будет распространяться на украинских туристов, в отличии от туристов с РоSSии.

Турция закрывается на жесткий карантин: что грозит украинским туристам

В Турции в ближайшее время планируется завершение вакцинации персонала туристической сферы.

Карантин коснется местных жителей. Общественный транспорт можно будет заполнять максимум до половины. Все поездки между городами можно будет осуществлять только при наличии разрешения. Обучение во всех образовательных учреждениях, в том числе детских садиках, прекратится. В воскресенье не будут работать рынки, а в остальные дни — только в отдельные часы.

На иностранцев, которые приехали в Турцию как туристы, ограничения распространятся не будут. Для туристов будут работать магазины (но только до 17:00), гостиницы, общественный транспорт и музеи.

Турция закрывается на жесткий карантин: что грозит украинским туристам

Туристы смогут посетить все достопримечательности без ограничений, за исключением тех мест, которые закрыты в Рамадан.

Всем туристам, которые планируют в ближайшее время ехать в Турцию, надо обязательно заполнять специальную электронную форму на правительственном сайте, где указывать место проживания, даты приезда и выезда из страны. Таким образом турист получает HES-код. К этому коду привязывают транспортную карту и вас пустят в транспорт. По этому же кодом пускают в музее.

Турки планируют за счет жесткого карантина снизить заболеваемость в стране, так как впереди туристический сезон и не хочется его потерять.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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