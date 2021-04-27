Посол Нидерландов подарил 600 горшков с тюльпанами двум киевским больницам

Йеннес где Мол поблагодарил медицинский персонал за его самоотверженный труд во время пандемии Covid-19.

Посол Королевства Нидерланды в Украине Йеннес где Мол подарил 600 горшков с тюльпанами работникам Александровской больницы Киева и Киевской городской клинической больницы №6.

Фото: Пресс-служба посольства Королевства Нидерланды в Украине

Так посол поблагодарил медицинский персонал за его самоотверженный труд во время пандемии Covid-19, информирует пресс-служба посольства.

Нидерланды известны как страна цветов и декоративных растений, а тюльпан - национальный символ, который также нашел свое отражение в логотипе страны. Дату 27 апреля выбрали не случайно. В этот день Нидерланды празднуют национальный праздник - День Короля Виллема-Александра.

"Мы хотим поддержать тех, кто работает на передовой: поблагодарить медицинских работников, которые днем и ночью спасают человеческие жизни. Также мы помогаем Украине в проекте разминирования на Донбассе вместе с волонтерами по организации HALO Trust. Искренне надеемся, что этот подарок поможет поднять настроение работникам больницы и поощрит украинцев еще чаще выражать свою благодарность, поддержку и уважение врачам", - отметил Йеннес где Мол.

В борьбе с пандемией Covid-19 Нидерланды предлагают Украине не только моральную поддержку. Нидерланды участвовали в организации доставки в Украину тестовых наборов и вакцин, а также предоставили финансовую помощь на проведение анализа текущей ситуации, связанной с Covid-19, и моделирование сценариев распространения.

Долгосрочной целью мероприятий, направленных на поддержку Украины, является укрепление стабильности, безопасности и процветания в стране.