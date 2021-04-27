В Киеве начался оперативно-стратегический сбор с руководством ВСУ

"Нам нужно быть готовыми к отражению вооруженной агрессии".

Во вторник, 27 апреля, в Киеве под руководством Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака начат оперативно-стратегический сбор с руководящим составом Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ, мероприятие проходит при участии высшего военно-политического руководства государства, представителей центральных органов власти и сил обороны, представителей вооруженных сил стран-членов НАТО и стран-партнеров и ведущих экспертов в области национальной безопасности.

"Учитывая агрессивную политику РоSSии, которая имеет целью уничтожение нашей государственности, наш выбор - это интеграция в структуры НАТО и подготовка ВС Украины, которая обеспечила бы суверенитет и территориальную целостность Украины. Кремль любой ценой готов помешать реализации этих планов, рассматривая факт превращения Украины в процветающую независимую европейскую страну как прямую угрозу своему существованию", - подчеркнул начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

По его словам, для достижения своих целей РоSSия начала новый виток эскалации конфликта на временно-оккупированных территориях Украины. Кроме того, сохраняется угроза прямой агрессии против нашего государства

Отмечается, что оперативно-стратегический сбор как форма индивидуальной подготовки оперативного состава ВСУ направлен на углубление знаний участников по вопросам военного искусства, организации и проведения мероприятий подготовки войск (сил) с учетом военных угроз национальной безопасности Украины, обмена опытом с представителями вооруженных сил стран-партнеров и тому подобное.

Участники сбора рассмотрят ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг ее границ, обсудят ряд вопросов по планированию и применению сил обороны. Во время мероприятия руководящий состав ВС Украины и других военных формирований уделит внимание рассмотрению основных положений новых доктринальных документов, разработанных и внедренных в ВС Украины с учетом стандартов НАТО.

"Нам нужно быть готовыми к отражению вооруженной агрессии всем составом сил обороны, а также к созданию условий для ведения комплексной обороны", - отметил генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

Напомним, что в марте РоSSия начала стягивать войска к границе с Украиной, а также в оккупированный Крым. По некоторым данным, группировка насчитывала 150 тысяч военных.

22 апреля РоSSия объявила о завершении "внезапной проверки боеготовности", под предлогом которой стянула войска к границам Украины, и на следующий день начала возвращать войска в места постоянной дислокации.