Тимошенко требует снять с рассмотрения Верховной Рады все "земельные" законы до проведения всеукраинского референдума

Она сообщила о еще одной "земельной" афере, когда у людей рейдерскими методами незаконно забирают земли, а суды и правоохранители не реагируют на эту проблему.

Парламент должен сосредоточиться на решении вопросов, которые больше всего беспокоят украинцев, а не узаконивать распродажу украинской земли, против чего категорически выступают более 70% граждан, заявила во время выступления в Верховной Раде Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Сегодня люди ежедневно сталкиваются с проблемами, связанными с ковидом, бедностью, тарифами, войной, но депутаты в очередной раз собрались в локдаун не для того, чтобы решить хоть один людской вопрос. Уже вторую неделю они принимают сокрушительные для Украины изменения в Земельный кодекс, чтобы узаконить им по сути колонизацию страны", - убеждена Юлия Тимошенко.

К тому же лидер "Батькивщины" сообщила о еще одной "земельной" афере, когда у людей рейдерскими методами незаконно забирают земли, а суды и правоохранители не реагируют на эту проблему.

"Мы требуем немедленного расследования в Верховной Раде ситуации с рейдерством земель. А также - снять с рассмотрения все «земельные» законы до проведения всеукраинского референдума, организацию которого «Батькивщина» начала вместе с людьми. Не делайте исторических ошибок!" - призвала Юлия Тимошенко в обращении к депутатам.