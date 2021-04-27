Минфин не видит угроз потери контроля над ГТС из-за нового устава оператора

"Предусмотренные законодательством принципы взаимодействия оператора ГТС и государства останутся неизменными".

Минфин не видит угроз потери контроля над ГТС из-за нового устава оператора
Фото: www.finobzor.com.ua

В Министерстве финансов Украины считают, что изменение системы корпоративного управления ООО "Оператор ГТС Украины", предложенное в проекте нового устава компании, не выведет газотранспортную систему из-под контроля государства.

Об этом Минфин сообщил Кабмину 15 апреля, после анализа предупреждений, которые высказал член наблюдательного совета компании "Магистральные газопроводы Украины" Виктор Пинзеник.

"Минфин убежден, что отработанная всеми заинтересованными сторонами система корпоративного управления ООО «Оператор ГТС Украины», предусмотренная новой редакцией устава, предложенной к утверждению, не повлияет на полномочия государства как собственника газотранспортной системы", - говорится в письме Минфина, копия которого есть в распоряжении LB.ua.

В письме отмечается, что после создания наблюдательного совета ОГТСУ предусмотренные законодательством принципы взаимодействия оператора ГТС и государства останутся неизменными, запрет приватизации оператора ГТС останется, отбор кандидатов на должности членов наблюдательного совета компании ОГТСУ будет осуществлять комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий при Минэкономики, что обеспечит прямое участие государства в формировании наблюдательного совета ОГТСУ.

В Минфине отмечают, что текущая система корпоративного управления ОГТСУ не соответствует принципам корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и может рассматриваться лишь как промежуточный этап к формированию эффективной системы корпоративного управления обществом.

Также отмечается, что вопрос о передаче полномочий по управлению корпоративными правами государства в уставном капитале ЗАО "НЭК «Укрэнерго»" и АО "Магистральные газопроводы Украины" сейчас обсуждается.

"Минфин сообщает, что по состоянию на дату этого письма продолжаются консультации под председательством Секретариата Кабинета Министров с участием Минэнерго, Минфина, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (далее - Минэкономики), НКРЭКУ, АО «Магистральные газопроводы Украины», ЗАО «НЭК «Укрэнерго», советников премьер-министра и вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также представителей европейской Комиссии и Секретариата Европейского Энергетического Сообщества для разработки совместной дорожной карты оптимизации системы управления объектами государственной собственности в сфере энергетики в контексте интеграции Украины в энергетические рынки ЕС в соответствии с комплексным планом оптимизации", - говорится в документе.

Напомним, до 13 апреля наблюдательный совет АО "Магистральные газопроводы Украины" должен был утвердить новую редакцию устава ОГТСУ и представить ее на утверждение Кабмина. Но этого не произошло - правительство решило сначала разобраться, не грозит ли согласование этого устава потерей контроля государства над "транзитной трубой". А пока Кабмин запретил Минфину как владельцу ГТС и наблюдательному совету МГУ вносить любые изменения в устав оператора.  

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