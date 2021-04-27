Зеленский побывал на позициях военных близ Крыма

Президенту показали систему укреплений на «нуле» и доложили обстановку.

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во вторник, 27 апреля, побывал на позициях украинских военных на административной границе с временно оккупированным Крымом.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Мы сегодня на Херсонщине. Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии - техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возврат войск к границам нашей страны", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Президенту показали систему укреплений на "крымском нуле" и рассказали об оперативной обстановке. Зеленский коротко пообщался с военнослужащими, несущими здесь службу.

Фото: Офис Президента Украины

Затем Зеленский съездил в базовый лагерь военных у села Чаплинка. В модульном городке Владимир Зеленский осмотрел спальный, санитарный модули и полевой спортивный зал.

В санитарной части он пообщался с врачами, поинтересовавшись эпидемическим состоянием и ходом вакцинации среди военных.

Зеленский также передал двум военным подразделениям приборы ночного видения и тепловизоры.

Фото: Офис Президента Украины

Фото: Офис Президента Украины

Фото: Офис Президента Украины

Напомним, что в рамках рабочей поездки в Херсонскую область Зеленский также проведет совещание по вопросам безопасности областей, имеющих выход к морю.

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