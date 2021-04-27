Снайпер застрелил украинского военного на Донбассе

В понедельник, 26 апреля, на Донбассе погиб украинский военный.

По сообщению мэрии Городенки (Коломыйский район Ивано-Франковской области), от пули снайпера погиб уроженец местного села Коленки Иван "Африка" Ковалевский.

Штаб Операции объединенных сил в утренней сводке не сообщал о смерти военного.

По официальной информации, 26 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РоSSийской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Один военный получил осколочное ранение и был госпитализирован в удовлетворительном состоянии.