Снайпер застрелил украинского военного на Донбассе

Погибший - военнослужащий из Ивано-Франковской области.

Снайпер застрелил украинского военного на Донбассе
Фото: hth.gov.ua

В понедельник, 26 апреля, на Донбассе погиб украинский военный.

По сообщению мэрии Городенки (Коломыйский район Ивано-Франковской области), от пули снайпера погиб уроженец местного села Коленки Иван "Африка" Ковалевский.

Штаб Операции объединенных сил в утренней сводке не сообщал о смерти военного.

По официальной информации, 26 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РоSSийской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Один военный получил осколочное ранение и был госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

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