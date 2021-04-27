Новостей.COM ⇒
2021-04-27
Снайпер застрелил украинского военного на Донбассе
Погибший - военнослужащий из Ивано-Франковской области.
Фото: hth.gov.ua
В понедельник, 26 апреля, на Донбассе погиб украинский военный.
По сообщению мэрии Городенки (Коломыйский район Ивано-Франковской области), от пули снайпера погиб уроженец местного села Коленки Иван "Африка" Ковалевский.
Штаб Операции объединенных сил в утренней сводке не сообщал о смерти военного.
По официальной информации, 26 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РоSSийской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
Один военный получил осколочное ранение и был госпитализирован в удовлетворительном состоянии.