В "Слуге народа" считают, что ситуация с Тищенко "не тянет" на исключение из фракции

Политсовет "Слуги народа" еще не собирался для принятия дополнительного решения относительно Николая Тищенко, устроившего вечеринку в отеле в центре Киева в условиях карантина.

Об этом в кулуарах Верховной Рады рассказала заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Возможно, руководитель фракции (Давид Арахамия, - ред.) что-то знает. Он же предлагал купить дроны... Но в целом я не думаю, что эта ситуация тянет на исключение из фракции. Хотя, честно говоря, мне как народному депутату, который регистрирует законопроекты, вторую неделю приходится комментировать действия коллеги Тищенко. Очень жаль, что это нивелирует работу всех других народных депутатов, не попадающих в такие ситуации", - отметила Кравчук.

Говоря о том, что в европейских странах за подобные действия политики несут серьезную ответственность, она согласилась, что за нарушение карантинных ограничений нужно заплатить штраф.

"Премьер-министр Норвегии устроила вечеринку в свой день рождения на 13 человек, о чем стало известно общественности, и она действительно заплатила штраф. Так вот, насколько я понимаю, нет проблемы, чтобы Тищенко тоже заплатил штраф", - сказала Кравчук.

Она отметила, что "не против", чтобы Тищенко также съездил на фронт, добавив, что в мае и сама планирует посетить украинских военнослужащих.

Напомним, в Киеве сейчас действует жесткий локдаун. Тищенко же устроил для своей жены вечеринку с фейерверком в пятизвездочном отеле Fairmont в центре столицы. После того, как о вечеринке Тищенко узнали СМИ , он сказал, что не нарушал карантин.

22 апреля фракция "Слуги народа" провела зум-заседание, во время которого вспомнили инцидент с Тищенко. Глава фракции Давид Арахамия тогда заявил, что главное, чтобы Тищенко оплатил штрафы, потому что было явное нарушение законодательства (карантинных норм). "Поехать на фронт, купить ребятам дроны, заплатить самый большой штраф, позвать на ковер на политсовет - санкции Тищенко", - процитировал Арахамию источник LB.ua.

В прошлом году Еврокомиссар по вопросам торговли Фил Хоган подал в отставку из-за карантинного скандала. Он принял участие в обеде общества поклонников гольфа, где присутствовали более 80 человек. А ранее после пышной свадьбы во время карантина уволили начальника генштаба Армении.